Slovensko prišlo podľa SaS pri machináciách s ťažbou zlata o milióny eur, strana podáva trestné oznámenie (video)

Výška úhrady za vyťažený nerast

Slovensko mohlo prísť o 10 miliónov

20.3.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie v súvislosti s ťažbou zlata na Slovensku. Podľa liberálov sme prišli o milióny eur. Ako ďalej na tlačovej besede informoval predseda SaS a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík , problém sa týka bane v obci Hodruša-Hámre.Tá podľa liberálov ťaží a následne predáva zlato, avšak samotná baňa tvrdí, že ťaží polymetalickú rudu. Problémom je fakt, že výška úhrady za vyťažený nerast je v prípade zlata 5 % a v prípade polymetalickej rudy 2 %. Baňa pritom neodvádza adekvátne úhrady už dlhodobo.V období, keď Ministerstvo hospodárstva SR viedli nominanti strany SaS, prišlo k vyrubeniu nedoplatku vo výške 1,7 mil. eur. Po odchode liberálov z vlády však nastali personálne zmeny a aktuálne sa vo veci nič nedeje.„Minister Karel Hirman sa tvári, že jeho sa to netýka, mlčí, strčil hlavu do piesku a nečinne sa prizerá, ako Slovenskej republike vznikajú škody," vyhlásil Sulík.Podľa neho sa celý problém prehliada dlhodobo a Slovensko tak mohlo prísť o približne 10 mil. eur. „Je tu podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov neznámym páchateľom," myslí si podpredseda strany SaS a bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Strana SaS upozornila na machinácie so slovenským zlatom už začiatkom marca. Ministerstvo hospodárstva SR takéto obvinenie odmietlo a tvrdenia liberálov označilo za zavádzajúce. Vývozom nerastného bohatstva zo Slovenska sa podľa zverejneného stanoviska zaoberajú. Rezort upozornil, že ide o dlhodobý právny problém.„Ministerstvo preto v uvedenej záležitosti postupuje tak, aby boli chránené nielen záujmy Slovenska, ale aby súčasne Slovensko neutrpelo ujmu v dôsledku nesprávne podaných a neobhájiteľných žalôb," skonštatoval rezort.