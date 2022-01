Remišová poukázala na častú účasť Hlasu vo víkendových diskusných reláciách, strana neprešla parlamentnými voľbami

V relácii každý druhý týždeň

Čudné zoskupenia

Pomýlený argument

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) dostáva vo víkendových diskusných reláciách veľký priestor napriek tomu, že neprešla parlamentným voľbami.Skonštatovala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vo svojom profile na sociálnej sieti.Ako uviedla, v hlavnej diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza mala strana Hlas-SD viac ako 50-percentné zastúpenie. Predstavitelia tejto strany tak boli v tejto relácii v priemere každý druhý týždeň.„Napriek tomu, že je to strana, ktorá neprešla voľbami, je v televíznych diskusiách najčastejším hosťom. A to nehovorím o tom, že v prvej diskusnej relácii v novom roku na Markíze nie je ani prezidentka, ani predseda parlamentu, ani premiér, ale zástupca politickej strany, ktorá ani neprešla voľbami,“ pokračovala Remišová.To isté podľa ministerky investícií platí aj pre nedeľňajšiu diskusnú reláciu RTVS O 5 minút 12, kde boli zástupcovia koaličných a opozičných strán, ktoré prešli voľbami a zástupca strany Hlas-SD.„V parlamente je však niekoľko podobných, síce čudných zoskupení, ktoré sú v rovnakej situácii ako strana Hlas. Neprešli voľbami, majú založenú svoju stranu a skladajú sa z poslancov, ktorí po voľbách, podobne ako Pellegrini, odišli z materských strán, na chrbte ktorých sa do parlamentu vyškrabali. Tí však v diskusii v RTVS dnes (9. januára pozn. redakcie) zastúpení neboli,“ napísala.Argumentovanie súčasnými prieskumami je podľa Remišovej pomýlený argument. Ako uviedla, voľby dopadnú často inak ako predpovedali prieskumy.„Preto v normálnej parlamentnej demokracii sú jediným relevantným prieskumom výsledky vo voľbách,“ komentovala. Dodala, že to vyzerá, ako by si niektoré médiá vybrali politika, ktorého idú systémovo „vyrábať“.