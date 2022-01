Španielska polícia rozbila skupinu pašerákov, prevážali drogy vrtuľníkom z Maroka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Španielska polícia rozbila skupinu pašerákov drog, ktorá údajne prevážala hašiš a marihuanu z Maroka cez Španielsko do Francúzska a pomáhala si vrtuľníkmi. Civilná garda vo vyhlásení uviedla, že zatkli 11 ľudí a ďalších deväť chcú zatknúť vo Francúzsku. Policajti pri operácii zhabali 2,4 tony hašiša, 112 kilogramov marihuany, tri vrtuľníky, zbrane a muníciu.Pašeráci vozili drogy vrtuľníkom z Maroka do Španielska a následne ich ukryli v nákladných autách alebo výletných autobusoch s falošnými evidenčnými číslami, ktoré smerovali do Francúzska. Polícia sa domnieva, že príjmy z predaja drog prali prostredníctvom podvodných firiem. Civilná garda pri operácii spolupracovala s francúzskou políciou a Europolom.