Remišová poukázala na nízke čerpanie eurofondov v Košiciach, mesto premrhalo viaceré príležitosti

Najlepšia všeobecná slovenská nemocnica

Dobrý príklad využívania eurofondov

Mesto premrhalo príležitosti

Zmarený nákup nových električiek

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová poukázala na premrhané šance mesta Košice, ktoré nedotiahlo do úspešného konca nákup nových električiek a v čerpaní z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je druhé najhoršie medzi krajskými mestami. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).Remišová vo štvrtok navštívila nemocnicu Košice-Šaca, ktorá získala na modernizáciu viac ako 7 miliónov eur z programu IROP.„Na modernizáciu nemocníc a zdravotných stredísk v regiónoch, na nákup najmodernejších diagnostických prístrojov a na lepšie služby pre pacientov išlo za uplynulé roky spolu viac ako 192 miliónov eur, ktoré pomohli 86 zariadeniam. Jedným z nich je aj košická nemocnica v Šaci, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu všeobecnú nemocnicu na Slovensku a po jej návšteve môžem potvrdiť, že právom,“ uviedla ministerka.Nemocnica Košice-Šaca získala od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporu viac ako 7,3 milióna eur. Z eurofondov zrekonštruovali budovu nemocnice, vybudovali prístavbu a nový urgentný centrálny príjem a nakúpili najmodernejšie diagnostické prístroje CT, RTG či USG.Projekt modernizácie Nemocnice Košice-Šaca označila ministerka Remišová za dobrý príklad toho, ako sa majú zmysluplne využívať eurofondy v prospech občanov. „Košičania najlepšie vedia, k akému rozkrádaniu a mrhaniu verejných zdrojov dochádzalo v zdravotníctve za bývalých vlád,“ podotkla Remišová.Z programu IROP ministerstvo investícií podporilo v meste desiatky ďalších projektov za takmer 30 miliónov eur. Na obnovu a rekonštrukciu ciest bolo podľa ministerstva vyčlenených 10 miliónov eur a rovnaká suma išla aj na verejnú dopravu. Ďalších 570-tisíc eur bolo využitých na výstavbu cyklotrás. Pre materské a základné školy bolo vyčlenených 1,8 milióna eur, respektíve 1,2 milióna eur, a na vodovody a kanalizáciu jeden milión eur.„Je veľká škoda, že nie všetky príležitosti, ako zlepšiť život ľudí, dokázalo súčasné vedenie mesta využiť. Viaceré doslova premrhalo. Tých dobrých vecí z eurofondov mohlo byť oveľa viac. Lenže v čerpaní z regionálneho programu sú Košice na úplnom chvoste medzi krajskými mestami. Čiže peniaze sú, ale súčasný manažment mesta z nich dokázal využiť len necelých 24 percent,“ upozornila Remišová.Za veľké zlyhanie považuje ministerka aj zmarený nákup desiatich nových električiek za 25 miliónov eur z eurofondov.„Vedenie mesta tak pripravilo obyvateľov Košíc nielen o 25 miliónov eur, ale najmä o lepšiu a kvalitnejšiu verejnú dopravu. Stále počúvame sťažnosti na to, aké sú problémy s využitím eurofondov. My, na našom ministerstve, sme maximálne preškrtali eurofondovú byrokraciu a zaviedli sme už päť balíčkov zjednodušení. Ukazuje sa však, že problém spočíva v kompetentnosti a profesionalite prijímateľov. Zatiaľ čo niektoré kraje a krajské mestá dokázali z regionálneho programu doteraz využiť len štvrtinu, v iných je to viac ako dvakrát toľko,“ dodala Remišová.