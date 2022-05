SaS odmieta Matovičove klamstvá o plánovanom odchode z koalície, ide o snahu prekryť najväčšiu prehru OĽaNO

Matovič zakrýva vlastné neúspechy

SaS je vraj na odchode z koalície

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa ohradzuje voči slovám Igora Matoviča (OĽaNO) o tom, že má v úmysle odísť z koalície. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák „Igor Matovič vedome a zákerne klame, len aby odviedol pozornosť od svojej najväčšej politickej prehry. Porazili ho nielen jeho vlastné poslankyne, ale aj jeho obľúbený koaličný partner. Nerozumieme, prečo útočí práve na SaS, ktorá jednotne hlasovala za vydanie Roberta Fica spravodlivosti, zatiaľ čo Sme rodina sa kompletne zdržala a tým zabránila, aby Igor Matovič dosiahol svoje politické víťazstvo,” uviedol predseda SaS Richard Sulík Strana SaS sa zároveň pýta, či Matovič vyháňa z koalície tých správnych. „My nie sme tí, ktorí chceme z vlády odísť, a ani tí, ktorí by z nej odísť mali,” uzavrel Sulík.Minister financií Matovič dnes v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo povedal, že budúci týždeň v stredu sa SaS postaví na tlačovku a povie, že ak bude koalícia ignorovať veto o pomoci rodinám a návrh prejde cez vládu a následne sa predloží do parlamentu, SaS odchádza z koalície.„Toto máme avizované od ľudí, ktorým vadí, že ich do toho Sulík tlačí,“ povedal Matovič s tým, že celý balík pomoci je v súlade s programovým vyhlásením vlády a netreba ho dávať na koaličnú radu.