Remišová: Samosprávy budú v najbližších rokoch rozhodovať o dvoch miliardách eur z balíka nových eurofondov

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Máme spoločný cieľ a tým je lepší život ľudí vo všetkých regiónoch. Na 32. výročnom sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to zdôraznila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová „Žijeme v ťažkom období, akému pred nami nečelila žiadna slovenská vláda ani samospráva. Sme v tom spolu všetci. Pandémiu, ktorá mala obrovské spoločenské aj ekonomické dopady, vystriedala vojna na Ukrajine. Sme svedkami obrovského globálneho nárastu cien energií, surovín, stavebných materiálov, potravín a iné,“ uviedla v prejave vicepremiérka Remišová, podľa ktorej je fungujúca spolupráca vlády, samospráv a občanov základným predpokladom pre to, aby Slovensko krízu zvládlo.Prítomným zástupcom samospráv, primátorom a starostom predstavila kroky, ktoré na pomoc regiónom v aktuálnej situácii robí Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) „Budem hovoriť o Integrovanom regionálnom operačnom programe, ktorý je hlavným eurofondovým nástrojom pre podporu regiónov a spadá pod naše ministerstvo. Program IROP patril za bývalej vlády k najproblematickejším a počas šafárenia bývalých vlád regióny prišli z tohto programu o 40 miliónov eur, ktoré sa nestihli včas vyčerpať a Slovensko ich muselo vrátiť do Bruselu,“ zdôraznila Remišová.„My sme plán čerpania programu IROP pre tento rok splnili už v júni. Znamená to, že pod našim vedením z IROP Slovensko už tretí rok po sebe neprišlo ani o euro. V roku 2021 mal tento program dokonca najvyššie čerpanie vôbec v celom programovom období od roku 2014.“Od marca 2020 išlo z programu IROP do regiónov 530 miliónov eur, z čoho napríklad na cesty a dopravu smerovalo 93 miliónov eur, na vodovody a kanalizácie vyše 17 miliónov, na základné školy 92 miliónov a škôlky 24 miliónov eur.Informovala aj o nových eurofondoch, z ktorých bude Slovensko v najbližších rokoch investovať takmer 13 miliárd eur. „Samosprávy budú priamo rozhodovať o vyše 2 miliardách z tohto balíka,“ zdôraznila.Jednou z podpôr pre najmenej rozvinuté okresy bola aj špeciálna výzva za 17 miliónov eur, vďaka ktorej si 150 obcí opravilo a vybudovalo svoje miestne komunikácie.„Vlády tento problém ignorovali desiatky rokov, my to meníme a pomáhame,“ podčiarkla vicepremiérka.