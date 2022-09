Uhrík sa pridá k Ficovi na veľkom proteste, vláde chce ukázať, že ľudia nesúhlasia so zdražovaním

Pripájajú sa ako prví

Silová demokratická metóda

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Republika sa pridáva k výzve predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica na veľký protest, ktorý sa uskutoční 19. septembra.Prostredníctvom sociálnej siete i tlačovej správy o tom informoval predseda hnutia Milan Uhrík , ktorý tým chce ukázať vláde, že ľudia nesúhlasia so zdražovaním.„Všetci si uvedomujeme, že táto vláda musí skončiť. A že sa to dá dosiahnuť len spoločnou opozičnou prácou a spojením síl. Verejne sa teda ako prví pridávame k výzve," povedal Uhrík, ktorý dodal, že sa skontaktuje s Ficom, aby naplánovali protest, ktorý bude mať zmysel.Fico na tlačovej konferencii oslovil celú opozíciu a vyzval ju, aby 19. septembra zorganizovali veľké protestné zhromaždenie v Bratislave, a hovorili o tom, ako sa vláda nestará o ľudí.Dodal, že je ochotný komunikovať aj s nepolitickými štruktúrami. Mal by sa tým vytvoriť priestor na vyjadrenie názoru.Tam, kde zlyhávajú ústavné mechanizmy, vrátane referenda, musia podľa predsedu Smeru nastúpiť protesty ako silová demokratická metóda.