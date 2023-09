Remišová si zobrala viac ako pol miliónovú hypotéku a kúpila vilu v Kittsee. Hlas žiada vysvetlenie (video)

Zobrala si pol miliónovú hypotéku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nejde o nezanedbateľnú položku

18.9.2023 (SITA.sk) - Bývalá vicepremiérka Veronika Remišová Za ľudí ) by mala vysvetlil financovanie svojej vily v Rakúsku. Uviedol do bývalý poradca vicepremiérov Petra Pellegriniho Hlas-SD ), ktorý v tejto súvislosti zverejnil aj výpis z rakúskeho katastra nehnuteľností.Podľa výpisu má vila v obci Kittsee zastavanú plochu 286 metrov štvorcových a je postavená na dvoch pozemkoch o celkovej rozlohe 840 metrov štvorcových.„Remišovci podpísali kúpnu zmluvu na dom v septembri 2022. Podľa výpisu z katastra si Veronika Remišová na kúpu vily zobrala hypotéku z rakúskej banky vo výške 546 000 eur," spresnil Dorčák a vyzval Remišovú, aby financovanie vily transparentne vysvetlila.„Ak si pani Remišová zobrala viac ako pol miliónovú hypotéku, pri päťpercentnom úroku a 30-ročnej splatnosti by ju splácala po troch tisícoch eurách mesačne. Okrem toho, nevieme, koľko za vilu zaplatila mimo hypotéky a koľko ju bude stáť rekonštrukcia, ktorá je očividne potrebná a ktorá už niekoľko mesiacov prebieha," doplnil Dorčák s tým, že splácanie takejto sumy mesačne nie je nezanedbateľná položka ani pre poslancov či ministrov.„Okrem tejto vily podľa posledného dostupného majetkového priznania na stránke NR SR vlastní alebo s manželom spoluvlastní pani Remišová tri byty v Bratislave, chatu pod Tatrami a byt v Belgicku,“ uzavrel Dorčák.