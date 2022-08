Remišová: To, čo v roku 1968 zažívali ľudia u nás dnes zažívajú Ukrajinci

21.8.2022 (Webnoviny.sk) - Túžba po slobode sa nedá udusiť a každá okupácia sa raz skončí. Vicepremiérka Veronika Remišová Za ľudí ) to uviedla vo svojom vyhlásení k 54. výročiu vstupu vojsk Varšavskej zmluvy.Dodala, že okupanti sa nezmenili, sú rovnakí ako kedysi, a to, čo v roku 1968 zažívali ľudia u nás dnes zažívajú Ukrajinci.Podľa Remišovej je scenár podobný, Rusko v ňom chce diktovať inému, slobodnému a zvrchovanému národu a diktát si vynucuje vojensky. Vicepremiérka dodala, že na to nesmieme zabudnúť.