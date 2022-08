Vučič sľúbil ochranu kosovských Srbov, ak to nebude robiť NATO

Neúspešné politické rokovania

Bez kompromisu vzniknú problémy

21.8.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu vyzval Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO), aby „si robila svoju prácu" v Kosove, inak Srbsko samo ochráni jeho tamojšiu menšinu.Vo svojom prejave k národu tiež bez poskytnutia dôkazov vyhlásil, že je treba zastaviť prechádzanie gangov kosovských Albáncov do severnej časti Kosova, kde žije väčšina kosovských Srbov.Vučič vystúpil s prejavom po neúspešných politických rokovaniach medzi Belehradom a Prištinou, ktoré cez týždeň v Bruseli sprostredkovala Európska únia . Tiež mu predchádzalo zvýšené napätie v júli, keď kosovská vláda vyhlásila, že srbské doklady totožnosti a poznávacie značky vozidiel už nebudú na území Kosova platné.Srbsko za posledných 10 rokov vykonáva rovnaké opatrenia pre občanov Kosova, ktorí prechádzajú do Srbska.V reakcii na oznámenie etnickí Srbi a blokovali cesty a spôsobovali ďalšie incidenty a kosovská vláda sa napokon, zjavne pod tlakom Západu, rozhodla opatrenie odložiť do 1. septembra. Očakáva sa, že ak sa dovtedy nenájde kompromis, vzniknú ďalšie problémy.Srbský prezident vyhlásil, že Srbsko bude tvrdo pracovať na tom, aby počas nadchádzajúcich desiatich dní našlo kompromisné riešenie, pričom zároveň obvinil kosovskú vládu z toho, že sa snaží zmazať „stopy srbského štátu v Kosove“. Tiež bez dôkazov vyhlásil, že vláda v Prištine chce „konečné odstránenie srbského ľudu z Kosova“. To kosovskí predstavitelia opakovane popierajú.Kosovo, niekdajšia srbská provincia, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. To ho spolu s jeho spojencami Ruskom a Čínou odmieta uznať.