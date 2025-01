Remišová upozorňuje na aktivity skupiny Brat za brata. Vyzýva Žilinku, aby chránil bezpečnosť Slovákov

Výzva Žilinkovi

Monitorovanie situácie

Skupina Brat za brata

22.1.2025 (SITA.sk) - Opozičná poslankyňa Veronika Remišová KÚ ) upozorňuje, že nebezpečná organizácia napojená na ruskú štátnu moc oznámila, že ide na Slovensku zakladať „partizánske bunky”, rozbíjať slovenský demokratický systém, narúšať zriadenie SR a vyvíjať aktivity za vystúpenie Slovenska z Európskej únie V súvislosti medializovanými informáciami o aktivitách skupiny Brat za brata sa zároveň pýta, či je Slovensko už v takom rozklade, že vláda a bezpečnostné zložky nechajú akýchkoľvek radikálov napojených na nepriateľské štáty, aby narúšali bezpečnosť a rozvracali demokratické zriadenie Slovenskej republiky. Rovnako ju zaujíma postoj generálneho prokurátora Maroša Žilinku , ktorý by mal podľa nej konať.„Generálny prokurátor srdcervúco vyplakával na sociálnych sieťach, keď študent nepodal prezidentovi ruku, čo nie je žiadny trestný čin. No keď niekto ide rozbíjať demokratické zriadenie a zakladať polovojenské „partizánske” bunky na Slovensku, tak Maroš Žilinka akoby ani neexistoval, pritom už v minulosti toto zoskupenie zasahovalo do demokratických volieb,” vyhlásila Remišová. Doplnila, že je povinnosťou generálneho prokurátora chrániť bezpečnosť občanov Slovenska.Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) v tejto súvislosti pre médiá povedal, že predpokladá, že celú situáciu monitorujú informačné služby.Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec Hlas-SD ) podľa vlastných slov odmieta akékoľvek náznaky, že by Slovensko malo vystúpiť z EÚ. „Áno je to nebezpečné," zdôraznil Kmec. Denník N v stredu 21. januára informoval, že skupina Brat za brata, ktorá je priamo napojená na orgány ruského štátu, ohlásila svoje zatiaľ najradikálnejšie kroky proti súčasnému zriadeniu. Minulý týždeň totiž vyzvala svojich priaznivcov, aby naprieč Slovenskom zakladali „bunky".„Blíži sa očista Slovenska. Každý kraj, okres, mesto, dedina. Píš, odkiaľ si, následne sa ozveme," citoval denník oznámenie skupiny na sociálnych sieťach. Priaznivcom podľa denníka zároveň vysvetlili, že nadišiel čas na „novodobé partizánske hnutie na Slovensku".Denník N doplnil, že líder organizácie Matúš Alexa v rovnakom čase v ruskej štátnej televízii Rossija 1 oznámil, že rozbieha aktivity za vystúpenie Slovenska z Európskej únie.