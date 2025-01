Fico zneužil tajnú službu na politický boj proti opozícii, tvrdia liberáli a podávajú trestné oznámenie – VIDEO

Najvyšší čas na odvolanie Gašpara

Tri okruhy informácií

E-mail sa týkal prípravy protestov

22.1.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podala na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania Slovenskej informačnej služby (SIS) na politický boj proti opozícii. Premiér Robert Fico z dôvodu prednesenia utajenej správy SIS žiadal, aby celá rozprava na schôdzi k vysloveniu nedôvery vláde prebiehala v utajenom, a teda neverejnom režime.Podľa SaS na to nebol vôbec žiadny dôvod, pretože v správe neboli žiadne tajné informácie.„Premiér Robert Fico pri odvolávaní vlády neprijateľne zneužil tajné služby. Správa, ktorú predniesol, bola smiešna, a zrejme aj napísaná umelou inteligenciou,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling . Dodal, že v čase konsolidácie má SIS zvýšený rozpočet na takmer 95 miliónov eur, ktorý má zjavne smerovať k tomu, že tu budú sledovaní opoziční politici a osoby verejného života.Podľa neho je najvyšší čas, aby bol šéf SIS Pavol Gašpar okamžite odvolaný. „Neviem, či sa v európskych demokratických krajinách niekedy takéto odvolávanie vlády uskutočnilo. To, že vystúpil premiér a povedal, že toto odvolávanie má byť v utajenom režime a ľudia nebudú počuť argumenty, znamená iba to, že premiér sa bojí ľudí, názorov, faktov, pretože by sme poukázali na všetky klamstvá, ktoré tu za ostatné mesiace rozprával,“ dodal Gröhling.Strana SaS má za to, že k spáchaniu trestného činu mohlo dôjsť v súvislosti s prípravou, objednávkou alebo použitím utajenej správy SIS prezentovanej na neverejnej schôdzi národnej rady. Podľa nej išlo o bezprecedentné zneužitie tajnej služby na politický boj, aké sme nezažili od čias mečiarizmu.„Tajná služba má zákonom určené úlohy, ako je zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnostiach ohrozujúcich bezpečnosť štátu, ústavný poriadok či demokratický charakter. Avšak tu išlo o zhromažďovanie informácií o občianskych aktivitách a protestoch – verejných, nenásilných, ktoré sú legitímnym uplatňovaním občianskych práv,“ povedal poslanec za SaS Ondrej Dostál V správe boli podľa jeho slov tri okruhy informácií. Jeden sa týkal občianskych protestov, druhý kriminálnych aktivít a útokov na kritickú infraštruktúru, tretí páchateľa atentátu na premiéra a jeho predchádzajúcich aktivít.Dostál pripomína, že správa, ktorú prezentoval premiér, neobsahovala žiadne utajené informácie – všetko boli verejne dostupné fakty alebo bežne známe údaje, vrátane e-mailu organizátorov protestov, ktorý bol nimi aj neskôr zverejnený. Zverejnila su samotná občianska platforma zameraná na podporu ľudských práv a boj s extrémizmom Nie v našom meste.„Správa SIS tieto informácie účelovo spájala s kriminálnymi aktivitami, čím vytvárala dojem koordinovanej činnosti. To je neprípustné z politického hľadiska a predstavuje zjavné zneužitie tajnej služby,“ hovorí Dostál. SaS očakáva, že orgány činné v trestnom konaní situáciu prešetria.„Podozrenie, ktoré tu máme zo zneužitia SIS, samozrejme, súvisí aj s tým, že tomu dal priestor podpredseda parlamentu, otec šéfa tajnej služby. Koalícia veľmi dobre vedela, že táto správa nijako nesúvisí s odvolávaním vlády. Ak sa tu rozpráva o použití informačno-technických postupov ako sú odposluchy, tak by to malo byť v prvom rade posunuté orgánom činným v trestnom konaní,“ doplnila podpredsedníčka SaS Mária Kolíková . Podľa nej je zrejmé, že SIS tu neslúži na ochranu našej bezpečnosti a bezpečnosti štátu, ale je zneužívaná proti politickým oponentom.„Tajný“ e-mail, ktorý bol súčasťou správy a týkal sa prípravy protestov, zverejnila v utorok večer na sociálnej sieti občianska platforma Nie v našom meste . Ako napísala, „urobili tu z nás rozvracačov štátu pre e-mail, ktorý sme si ako organizátori protestov poslali začiatkom januára. Ten e-mail išiel asi 120 ľuďom, čiže v žiadnom prípade nebol tajný. Navyše, pripravil ho ChatGPT, ktorý čerpal zo zdrojov o nenásilných protestných hnutiach, prompt - zadanie umelej inteligencii bolo „priprav protesty na 7 týždňov dopredu tak, aby sa zvyšoval tlak verejnosti na zodpovedných predstaviteľov, pri zachovaní nenásilného charakteru“.Podľa organizácie e-mail vôbec nie je tajný, nie je čo skrývať a organizujú len pokojné, nenásilné zhromaždenia, ktoré sú prejavom základného demokratického práva občanov vyjadriť nesúhlas s krokmi vlády. „Našou motiváciou nie je chaos, ale ochrana hodnôt, na ktorých Slovensko stojí – demokracie, spravodlivosti a slobody,“ dodala občianska platforma.