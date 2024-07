Remišová upozorňuje na nezmyselnú dotáciu pre Migaľa. Takáč mu pridelil vyše 300-tisíc eur na projekt s pochybným prínosom

300-tisíc eurová dotácia na nezmyselný projekt

Projekt nesúvisí s lesnou ekológiou

3.7.2024 (SITA.sk) - Poslanec Samuel Migaľ Hlas-SD ) dostal dotáciu od koaličného partnera. Upozornila na to poslankyňa Veronika Remišová (klub hnutia Slovensko ), ktorá Migaľa vyzvala, aby dotáciu okamžite vrátil. Podľa nej je nehorázne, že poslanec sa neštíti „vyciciavať štát".„Jeho koaličný kolega, minister pôdohospodárstva Richard Takáč , pozn. SITA) mu pridelil viac ako 300-tisíc eur dotáciu z európskych peňazí na nezmyselný projekt s pochybným prínosom pre občanov. Európske peniaze sú určené na rozvoj vidieka, no občianske združenie poslanca za Hlas-SD ide namiesto rozvojových projektov stavať akúsi archu, ktorá je podľa odborných odhadov šesťnásobne predražená. Poslanec Migaľ už má históriu zneužívania verejných prostriedkov, pretože podľa medializovaných informácií tlačil pre ministerstvo vnútra letáky, ktoré mali byť podľa expertných odhadov desaťnásobne predražené," priblížila Remišová.Dodala, že Pôdohospodárska platobná agentúra , ktorá je „ovládnutá" stranou Smer-SD , dotuje politikom „zábavky" namiesto toho, aby pomohla slovenským farmárom, ktorí „krvácajú" a prosia o štát o pomoc.Podľa Remišovej je taktiež zarážajúce, že dotácia bola pridelená na projekt, ktorý nijako nesúvisí s podporou lesnej ekológie, keďže zjavne ide o výstavbu „predraženej gýčovej chaty".„Zároveň vyzývam Pôdohospodársku platobnú agentúru, aby podporovala len zmysluplné a odborné projekty, ktoré majú skutočný potenciál podporiť rozvoj nášho vidieka. Všetci si pamätáme kauzu Dobytkár , o ktorej sudca najvyššieho súdu povedal, že je to megastroj korupcie a prania špinavých peňazí, a ktorá spôsobila, že nám boli takmer zastavené platby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry," vysvetlila poslankyňa. Informovala, že sa v súvislosti so spomínanými zisteniami obráti aj na Európsku komisiu