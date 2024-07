Štát odškodní pozostalých po obetiach tragickej nehody v Nových Zámkoch. Minister Ráž dúfa, že Slovensko už takúto nehodu nikdy nezažije

Odškodnenie pozostalých

Milovaných to nevráti

Rampa a signalizácia opäť funguje

Minister vyzval k opatrnosti

3.7.2024 (SITA.sk) - Pozostalí po obetiach tragickej dopravnej nehody na železničnom priecestí v Nových Zámkoch, kde vo štvrtok 27. júna vlak vrazil do autobusu, dostanú od štátu finančný príspevok vo výškeVláda schválila odškodnenie za každú zo siedmich obetí z autobusu v stredu na výjazdovom rokovaní v oravskej obci Zákamenné v okrese Námestovo. Celková suma pre rodiny pozostalých tak dosahujeNávrh predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru ) po dohode s ministerstvom financií , ktoré uvoľní finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre ministerstvo dopravy na základe žiadosti. Ministerstvo dopravy následne poukáže finančný príspevok pozostalým po obetiach tragédie.Poskytnuté jednorazové odškodnenie pozostalých je oslobodené od dane. Podľa uznesenia vlády k návrhu na odškodnenie pozostalých po obetiach tragédie má ministerstvo financií uvoľniť peniaze z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do 30. augusta. Ministerstvo dopravy má o ich uvoľnenie požiadať do 21. augusta, pričom príspevok má uhradiť pozostalým do 30. septembra.Minister dopravy informoval, že návrh na poskytnutie príspevku za obete tragickej udalosti predložil na vládu v piatok 28. júna, teda deň po nešťastí na priecestí v Nových Zámkoch.„Napriek tomu, že už milovaných nikomu nevrátime, predkladáme na vládu aspoň uznesenie, ktorým sa rodiny pozostalých odškodnia, ak sa to dá takto vôbec povedať, sumou 50-tisíc eur za každú obeť tejto tragickej nehody," povedal vo videu vopred Jozef Ráž. Zároveň ešte raz prejavil úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a zaželal skoré uzdravenie zraneným.Počas návštevy priecestia, kde sa stala dopravná nehoda, rezortný šéf tiež informoval, že rampa a signalizácia, ktorú po zrážke s vlakom autobus odtrhol, je opäť namontovaná a plne funkčná.„Viaceré videá na sociálnych sieťach ukazovali, že toto priecestie počas víkendu nefunguje. Bolo to len preto, že rampa, ktorá bola počas nehody odtrhnutá nárazom, sa musela vymeniť za úplne novú," uviedol minister.Podľa neho stále platí to, čo povedali na tlačovej konferencii v piatok, že podľa predbežných výsledkov vyšetrovania išlo o individuálne zlyhanie ľudského faktora.Jozef Ráž z miesta tragickej nehody vyzval vodičov, aby veľmi opatrne prechádzali cez železničné priecestia.„Toto priecestie síce máme zabezpečené zvukovou, svetelnou signalizáciou a rampami, ale stále je na Slovensku ešte veľa priecestí, ktoré nemajú takéto zabezpečenie. To sú tie menej využívané, ale je ich ešte stále takmer tisíc," upozornil minister dopravy. Zároveň dúfa, že Slovensko už takúto tragickú nehodu nikdy nezažije.