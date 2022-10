Remišová verí, že Slovensko vyčerpá eurofondy do posledného eura. Škandály bývalých vlád sa nesmú zopakovať, tvrdí

Prepadnutá miliarda eur

Eurofondové škandály minulých vlád

19.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko by malo z dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 využiť všetky európske prostriedky. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) verí, že na rozdiel od minulosti krajina tentokrát vyčerpá všetky eurofondy do posledného eura.„Bolo by mi ľúto každého jedného prepadnutého eura,“ povedala v utorok vicepremiérka. „Všetci kolegovia vo vláde, ktorí manažujú operačné programy, či už je to životné prostredie, doprava alebo náš Integrovaný regionálny operačný program, robia všetko pre to, aby tie peniaze prišli k ľuďom,“ uviedla Remišová.Pripomenula, že Slovensko v predošlom programovom období 2007 až 2013 vyčerpalo z eurofondov len 93 % zdrojov. Prepadla tak podľa nej jedna miliarda eur.„Neboli sme schopní čerpať. To, čo sme mohli využiť, sme nevyužili v rokoch 2017 a 2018, tam prepadlo 150 miliónov eur,“ dodala vicepremiérka. To bolo podľa nej následkom eurofondového škandálu počas bývalých vlád.Zdroje Európskej únie z programového obdobia 2014 až 2020 je potrebné dočerpať do konca budúceho roka. Slovensko využilo ku koncu septembra vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, zhruba 10,22 miliardy eur. Predstavuje to takmer 61 % z celkovej aktuálnej alokácie prostriedkov EÚ v objeme 16,78 miliardy eur.