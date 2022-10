Čoskoro sa začnú tvrdé boje o mesto Cherson, okupanti vyzvali ľudí na odchod

19.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rusmi dosadený zástupca správcu Chersonskej oblasti Kirill Stremousov sa vyjadril, že vo veľmi blízkej budúcnosti sa začne boj o Cherson.„Civilným obyvateľom odporúčame, aby odišli z oblasti nadchádzajúcich tvrdých vojenských akcií a ak je to možné, aby sa nevystavovali zbytočnému riziku," uviedol Stremousov v utorok večer na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom web The Guardian.Nový veliteľ ruských ozbrojených síl na Ukrajine Sergej Surovikin v utorok oznámil, že z mesta Cherson evakuujú civilistov a vojenskú situáciu označil za „napätú".„Nepriateľ sa nepretržite pokúša napadať pozície ruskej armády," povedal Surovikin v prvom televíznom rozhovore od svojho vymenovania do funkcie v skoršej časti tohto mesiaca.