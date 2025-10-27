Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. októbra 2025

Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí


Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol sťažnosť poslancov Smeru-SD vedených



Zdieľať
63fdd9368a37c123495352 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol sťažnosť poslancov Smeru-SD vedených Erikom Kaliňákom, ktorí napadli zákon o kyberšikane. Poslankyňa parlamentu a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová stanovisko súdu víta, podľa nej ide o dôležité víťazstvo zdravého rozumu a právneho štátu.


Kaliňák a Fico sa tvária, že bránia slobodu slova. V skutočnosti chceli, aby sa agresivita, urážky, vyhrážky a ponižovanie dali schovať pod falošnú nálepku „politickej kritiky“. Chceli, aby zákon prestal chrániť obete a začal chrániť útočníkov," uviedla Remišová.

Zákon o kyberšikane


Podľa nej rozhodnutie Ústavného súdu potvrdilo, že Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa a namiesto boja proti nenávisti a šikane bojuje proti zákonom, ktoré bránia spravodlivosť.

Namiesto ochrany obetí, chránia páchateľov. Namiesto poriadku robia politiku chaosu a klamstiev," dodala. Podľa nej je hanebné, že práve politici, ktorí sú dlhodobo spájaní s útokmi na novinárov, aktivistov a kritikov vlády, dokonca si platili najviac nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach, sa snažia spochybniť zákon, ktorý má chrániť slabších.

Kaliňák hovoril, že zákon o kyberšikane je útok na slobodu prejavu. Ale opak je pravdou. Sloboda prejavu nie je právo urážať, osočovať či prenasledovať iných. Sloboda slova neznamená slobodne ubližovať," doplnila.

Ústavný súd jasne odkázal


Remišová pripomenula, že Ústavný súd SR dal predchádzajúcej vláde a zákonodarcom za pravdu – potvrdil, že norma je zrozumiteľná, predvídateľná a plne v súlade s Ústavou SR aj medzinárodným právom.

Ústavný súd jasne odkázal – žiadna cenzúra sa nekoná. Zákon sa netýka novinárov ani verejnej diskusie, ale má chrániť deti, ženy a ľudí, ktorí sa stávajú obeťami dlhodobého online obťažovania. Teda presne tých, ktorých Fico s Kaliňákom nikdy nechránili," zdôraznila Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Poslanci Sloboda slova Sťažnosť
