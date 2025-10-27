|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. októbra 2025
Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí
Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol sťažnosť poslancov Smeru-SD vedených
Zdieľať
27.10.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol sťažnosť poslancov Smeru-SD vedených Erikom Kaliňákom, ktorí napadli zákon o kyberšikane. Poslankyňa parlamentu a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová stanovisko súdu víta, podľa nej ide o dôležité víťazstvo zdravého rozumu a právneho štátu.
„Kaliňák a Fico sa tvária, že bránia slobodu slova. V skutočnosti chceli, aby sa agresivita, urážky, vyhrážky a ponižovanie dali schovať pod falošnú nálepku „politickej kritiky“. Chceli, aby zákon prestal chrániť obete a začal chrániť útočníkov," uviedla Remišová.
Podľa nej rozhodnutie Ústavného súdu potvrdilo, že Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa a namiesto boja proti nenávisti a šikane bojuje proti zákonom, ktoré bránia spravodlivosť.
„Namiesto ochrany obetí, chránia páchateľov. Namiesto poriadku robia politiku chaosu a klamstiev," dodala. Podľa nej je hanebné, že práve politici, ktorí sú dlhodobo spájaní s útokmi na novinárov, aktivistov a kritikov vlády, dokonca si platili najviac nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach, sa snažia spochybniť zákon, ktorý má chrániť slabších.
„Kaliňák hovoril, že zákon o kyberšikane je útok na slobodu prejavu. Ale opak je pravdou. Sloboda prejavu nie je právo urážať, osočovať či prenasledovať iných. Sloboda slova neznamená slobodne ubližovať," doplnila.
Remišová pripomenula, že Ústavný súd SR dal predchádzajúcej vláde a zákonodarcom za pravdu – potvrdil, že norma je zrozumiteľná, predvídateľná a plne v súlade s Ústavou SR aj medzinárodným právom.
„Ústavný súd jasne odkázal – žiadna cenzúra sa nekoná. Zákon sa netýka novinárov ani verejnej diskusie, ale má chrániť deti, ženy a ľudí, ktorí sa stávajú obeťami dlhodobého online obťažovania. Teda presne tých, ktorých Fico s Kaliňákom nikdy nechránili," zdôraznila Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.
„Kaliňák a Fico sa tvária, že bránia slobodu slova. V skutočnosti chceli, aby sa agresivita, urážky, vyhrážky a ponižovanie dali schovať pod falošnú nálepku „politickej kritiky“. Chceli, aby zákon prestal chrániť obete a začal chrániť útočníkov," uviedla Remišová.
Zákon o kyberšikane
Podľa nej rozhodnutie Ústavného súdu potvrdilo, že Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa a namiesto boja proti nenávisti a šikane bojuje proti zákonom, ktoré bránia spravodlivosť.
„Namiesto ochrany obetí, chránia páchateľov. Namiesto poriadku robia politiku chaosu a klamstiev," dodala. Podľa nej je hanebné, že práve politici, ktorí sú dlhodobo spájaní s útokmi na novinárov, aktivistov a kritikov vlády, dokonca si platili najviac nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach, sa snažia spochybniť zákon, ktorý má chrániť slabších.
„Kaliňák hovoril, že zákon o kyberšikane je útok na slobodu prejavu. Ale opak je pravdou. Sloboda prejavu nie je právo urážať, osočovať či prenasledovať iných. Sloboda slova neznamená slobodne ubližovať," doplnila.
Ústavný súd jasne odkázal
Remišová pripomenula, že Ústavný súd SR dal predchádzajúcej vláde a zákonodarcom za pravdu – potvrdil, že norma je zrozumiteľná, predvídateľná a plne v súlade s Ústavou SR aj medzinárodným právom.
„Ústavný súd jasne odkázal – žiadna cenzúra sa nekoná. Zákon sa netýka novinárov ani verejnej diskusie, ale má chrániť deti, ženy a ľudí, ktorí sa stávajú obeťami dlhodobého online obťažovania. Teda presne tých, ktorých Fico s Kaliňákom nikdy nechránili," zdôraznila Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kosová kritizuje Kolíkovú za snahu znevažovať postavene súdnej rady, má pre ňu jasný odkaz
Kosová kritizuje Kolíkovú za snahu znevažovať postavene súdnej rady, má pre ňu jasný odkaz
<< predchádzajúci článok
Trump sa nebude v roku 2028 uchádzať o post viceprezidenta. Nebolo by to správne, vyhlásil
Trump sa nebude v roku 2028 uchádzať o post viceprezidenta. Nebolo by to správne, vyhlásil