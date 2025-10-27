|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. októbra 2025
Trump sa nebude v roku 2028 uchádzať o post viceprezidenta. Nebolo by to správne, vyhlásil
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vo voľbách v roku 2028 nebude kandidovať na post viceprezidenta. Podľa niektorých ...
Zdieľať
27.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vo voľbách v roku 2028 nebude kandidovať na post viceprezidenta. Podľa niektorých podporovateľov by mu pritom získanie tohto postu umožnilo obísť obmedzenia počtu funkčných období americkej hlavy štátu a zostať v Bielom dome. Ústava USA obmedzuje prezidentské funkčné obdobia na dve a Trump začal svoje druhé v januári tohto roka.
Na otázku, či bude kandidovať na post viceprezidenta v novembri 2028, Trump novinárom na palube Air Force One povedal, že „by to mohol urobiť“. Dodal však: „Neurobil by som to...Nebolo by to správne.“
Trump, ktorý bol prvýkrát šéfom Bieleho domu v rokoch 2017 až 2021, často hovorí, že jeho podporovatelia ho napriek ústavnému obmedzeniu vyzývajú, aby vládol aj po svojom terajšom funkčnom období.
Medzi jeho podporovateľmi je populárna teória, podľa ktorej súčasný viceprezident J.D. Vance by mohol kandidovať na funkciu prezidenta v roku 2028 na kandidátke spolu s Trumpom. Ak by Vance vyhral, táto teória hovorí, že by rýchlo rezignoval a dosadil Trumpa späť do úradu.
Trumpovo vyjadrenie, že sa nebude opäť uchádzať o post hlavy štátu, prišlo po tom, ako jeho bývalý poradca a jeden z kľúčových ideológov hnutia Make America Great Again Steve Bannon povedal, že „existuje plán“, ako Trumpa udržať v Bielom dome.
„Získa tretie funkčné obdobie... Trump bude prezidentom v roku 2028. A ľudia by sa s tým mali jednoducho zmieriť,“ vyjadril sa Bannon pre časopis The Economist. Na otázku o ústavnom článku, ktorý nariaďuje obmedzenie počtu funkčných období, Bannon odpovedal: „Existuje veľa rôznych alternatív. V príslušnom čase tento plán predstavíme.“
Zdroj: SITA.sk - Trump sa nebude v roku 2028 uchádzať o post viceprezidenta. Nebolo by to správne, vyhlásil © SITA Všetky práva vyhradené.
Na otázku, či bude kandidovať na post viceprezidenta v novembri 2028, Trump novinárom na palube Air Force One povedal, že „by to mohol urobiť“. Dodal však: „Neurobil by som to...Nebolo by to správne.“
Podporovatelia Trumpa
Trump, ktorý bol prvýkrát šéfom Bieleho domu v rokoch 2017 až 2021, často hovorí, že jeho podporovatelia ho napriek ústavnému obmedzeniu vyzývajú, aby vládol aj po svojom terajšom funkčnom období.
Medzi jeho podporovateľmi je populárna teória, podľa ktorej súčasný viceprezident J.D. Vance by mohol kandidovať na funkciu prezidenta v roku 2028 na kandidátke spolu s Trumpom. Ak by Vance vyhral, táto teória hovorí, že by rýchlo rezignoval a dosadil Trumpa späť do úradu.
Plán na udržanie Trumpa v Bielom dome
Trumpovo vyjadrenie, že sa nebude opäť uchádzať o post hlavy štátu, prišlo po tom, ako jeho bývalý poradca a jeden z kľúčových ideológov hnutia Make America Great Again Steve Bannon povedal, že „existuje plán“, ako Trumpa udržať v Bielom dome.
„Získa tretie funkčné obdobie... Trump bude prezidentom v roku 2028. A ľudia by sa s tým mali jednoducho zmieriť,“ vyjadril sa Bannon pre časopis The Economist. Na otázku o ústavnom článku, ktorý nariaďuje obmedzenie počtu funkčných období, Bannon odpovedal: „Existuje veľa rôznych alternatív. V príslušnom čase tento plán predstavíme.“
Zdroj: SITA.sk - Trump sa nebude v roku 2028 uchádzať o post viceprezidenta. Nebolo by to správne, vyhlásil © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí
Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí
<< predchádzajúci článok
Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka“ plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov
Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka“ plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov