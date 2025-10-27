Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2025

Trump sa nebude v roku 2028 uchádzať o post viceprezidenta. Nebolo by to správne, vyhlásil


Tagy: Americký prezident voľby v USA

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vo voľbách v roku 2028 nebude kandidovať na post viceprezidenta. Podľa niektorých ...



Zdieľať
us_japan_trump_06682 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vo voľbách v roku 2028 nebude kandidovať na post viceprezidenta. Podľa niektorých podporovateľov by mu pritom získanie tohto postu umožnilo obísť obmedzenia počtu funkčných období americkej hlavy štátu a zostať v Bielom dome. Ústava USA obmedzuje prezidentské funkčné obdobia na dve a Trump začal svoje druhé v januári tohto roka.


Na otázku, či bude kandidovať na post viceprezidenta v novembri 2028, Trump novinárom na palube Air Force One povedal, že „by to mohol urobiť“. Dodal však: „Neurobil by som to...Nebolo by to správne.“

Podporovatelia Trumpa


Trump, ktorý bol prvýkrát šéfom Bieleho domu v rokoch 2017 až 2021, často hovorí, že jeho podporovatelia ho napriek ústavnému obmedzeniu vyzývajú, aby vládol aj po svojom terajšom funkčnom období.

Medzi jeho podporovateľmi je populárna teória, podľa ktorej súčasný viceprezident J.D. Vance by mohol kandidovať na funkciu prezidenta v roku 2028 na kandidátke spolu s Trumpom. Ak by Vance vyhral, ​​táto teória hovorí, že by rýchlo rezignoval a dosadil Trumpa späť do úradu.

Plán na udržanie Trumpa v Bielom dome


Trumpovo vyjadrenie, že sa nebude opäť uchádzať o post hlavy štátu, prišlo po tom, ako jeho bývalý poradca a jeden z kľúčových ideológov hnutia Make America Great Again Steve Bannon povedal, že „existuje plán“, ako Trumpa udržať v Bielom dome.

Získa tretie funkčné obdobie... Trump bude prezidentom v roku 2028. A ľudia by sa s tým mali jednoducho zmieriť,“ vyjadril sa Bannon pre časopis The Economist. Na otázku o ústavnom článku, ktorý nariaďuje obmedzenie počtu funkčných období, Bannon odpovedal: „Existuje veľa rôznych alternatív. V príslušnom čase tento plán predstavíme.“


Zdroj: SITA.sk - Trump sa nebude v roku 2028 uchádzať o post viceprezidenta. Nebolo by to správne, vyhlásil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident voľby v USA
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Remišová víta stanovisko Ústavného súdu k zákonu o kyberšikane. Ficova garnitúra si opäť pomýlila nepriateľa, tvrdí
<< predchádzajúci článok
Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka“ plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 