Remišová vníma ako problém, že Sme rodina podporí Tarabov návrh o skrátení volebného obdobia. Nie je na tom zhoda v koalícií, hovorí

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutie hnutia Sme rodina , že jeho poslanci podporia návrh na skrátenie volebného obdobia, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba vníma vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová ako problém.„Pretože sme koalícia. Ako koalícia by sme sa mali dohodnúť na tom, za čo hlasujeme. Ak koaličný partner zahlasuje za predčasné voľby a za opozičný návrh, na ktorom sa nedohodneme v koalícii, bude to problém," tvrdí Remišová.Vicepremiérka dodala, že toto hlasovanie rozoberali aj na koaličnej rade. „Je absurdné, aby koaličný partner hlasoval za opozičný návrh, na ktorom sa koalícia nedohodla," doplnila.