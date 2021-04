Remišová: Vyhostenie ruských diplomatov je aktom solidarity a odkazom, že Slovensko nebude tolerovať neprípustné aktivity

Zákony musia platiť pre každého

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vyhostením troch ruských diplomatov Slovensko vyjadruje nielen solidaritu k Českej republike, ale aj posiela jasný odkaz, že nebude tolerovať neprípustné aktivity na svojom území. Uviedla to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Premiér Eduard Heger OĽaNO ) vo štvrtok 22. apríla informoval, že Slovensko pristúpilo k vyhosteniu diplomatov po dôkladnom vyhodnotení informácií slovenských spravodajských služieb, ktoré úzko spolupracujú so službami spojeneckých krajín. Stanovisko Remišovej poskytlo tlačové oddelenie strany Za ľudí.„Nemôžme pripustiť, aby agenti tajných služieb, ktorí sa tvária ako diplomati, porušovali zákony krajín, kde pôsobia. To, čo sa stalo v Českej republike je absolútne neprípustné,“ pokračovala vicepremiérka, ktorá upozornila na to, že zákony musia platiť pre každého rovnako. Dodala, že Slovensko má záujem o korektné vzťahy s Ruskom, rovnako ako so všetkými krajinami.Diplomatická roztržka medzi ČR a Ruskom sa začala v sobotu 17. apríla, keď predseda českej vlády a šéf rezortu diplomacie informovali, že Rusko sa podieľalo na výbuchoch v sklade zbraní vo Vrběticiach v roku 2014.Česko potom vyhostilo 18 pracovníkov ruského zastupiteľského úradu, ktorí sú podľa ministra zahraničia agentmi ruských tajných služieb. Moskva na to reagovala vyhostením 20 zamestnancov českej ambasády.Keďže česká ambasáda je oveľa menšia ako ruská v Prahe, tak ju vyhostenie diplomatov paralyzovalo. Česká republika preto oznámila, že ruskú ambasádu v Prahe musí do konca mája opustiť zhruba 80 pracovníkov.