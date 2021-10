Remišová vyzvala Kažimíra na odchod, je vraj nenáležité zostávať vo funkcii pri obvinení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2021 - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír by mal podľa vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej v súvislosti s obvinením z podplácania odstúpiť sám.Mal by si pritom zobrať príklad od Sebastiana Kurza, ktorý sa pre podozrenia z korupcie vzdal funkcie rakúskeho spolkového kancelára.Vicepremiérka vyhlásila, že je nenáležité zostávať vo funkcii pri obvinení. „Nemôžete mať guvernéra Národnej banky Slovenska, kde je podozenie, že nosil nejaké úplatky niekomu. Minimálne do času, kým sa to nevyšetrí a kým súd nerozhodne o vine, alebo nevine,“ uviedla Remišová.Upozornila však, že podľa platnej legislatívy je odvolanie guvernéra NBS mimoriadne ťažké, ak nie nemožné, a práve preto vyzýva Kažimíra, aby si zobral príklad z exkancelára Kurza, ktorý pri podozreniach odstúpil z postu.