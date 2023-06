Remišová vyzvala Ódora na výmenu šéfa SIS, predstavila mu aj priority strany Za ľudí

Pokračovanie boja za očistu štátu

Prestavila aj ďalšie priority strany

2.6.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala premiéra Ľudovíta Ódora na výmenu šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Strana o tom informovala v tlačovej správe.Na stretnutí so šéfom vládneho kabinetu označila pokračovanie boja za očistu krajiny za prioritu. Podľa Remišovej je potrebné eliminovať negatívne zásahy tajnej služby do práce polície, pričom poukázala na to, že tajná služba má bojovať proti organizovanému zločinu a trestnej činnosti, nie však živiť rozkladné procesy v bezpečnostných zložkách. Argumentovala „únikom" tajnej správy, ktorú čítali poslanci v Národnej rade SR.„Strana Za ľudí na to vyzývala už v roku 2021 premiéra Eduarda Hegera , ktorý to však nezrealizoval, za čo ho kritizovali médiá aj protikorupčné organizácie," uviedla strana.Na rokovaní s predsedom úradníckej vlády Ódorom Remišová uviedla ako prioritu strany aj pokračovanie v pomoci proti inflačnej a energetickej kríze. Bývalá vláda podľa nej zaistila stabilné ceny elektriny až do roku 2027, no pre Ódorov kabinet bude podľa nej výzvou cena plynu na ďalší rok.„Strana Za ľudí takisto považuje za prioritu, aby vláda riešila situáciu s nemocnicou v Martine financovanou z Plánu obnovy, pretože nedávny kolaps verejného obstarávania vážne ohrozuje tento projekt a treba zabezpečiť jeho pokračovanie. Premiéra zároveň vyzvala, aby sa z Plánu obnovy financovali ďalšie štátne nemocnice ako Prešov alebo Banská Bystrica a nielen súkromné nemocnice, ako je tomu vo veľkej miere doteraz," uvádza sa v tlačovej správe.