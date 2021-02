Remišová žiada zmenu očkovacej stratégie, AstraZenecu by mali dostať aj ľudia nad 55 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová navrhne diskusiu o zmene očkovacej stratégie. Touto témou sa chce zaoberať na stredajšom rokovaní vlády. Poukázala na štúdie zo zahraničia, ktoré hovoria o tom, že vakcína AstraZeneca je účinná aj na vyššie vekové skupiny.Na Slovensku sa pritom touto vakcínou očkujú len osoby do 55 rokov. Nakoľko sa nemocnice začínajú plniť aj 55 až 60 ročnými pacientmi, očkovať by sa mali podľa ministerky aj starší pacienti, a to pred kritickou infraštruktúrou.Remišová tiež pripomenula nedávnu štúdiu o účinnosti tejto vakcíny, podľa ktorej je druhá dávka účinnejšia s určitým odkladom. „Ak by sme postupovali spôsobom, ako vo Veľkej Británii, to znamená, že by sme všetkých zaočkovali prvou dávkou a druhú dávku by dostali po 12 týždňoch, mohli by sme mať zaočkované oveľa väčšie percento populácie,“ povedala ministerka pred rokovaním vlády.Doplnila, že niektoré vedecké štúdie hovoria o tom, že prvá dávka AstraZenecy je o niečo účinnejšia ako prvá dávka inej vakcíny. Ministerka Remišová tiež ocenila rozhodnutie premiéra Igora Matoviča , ktorý si na diskusiu zavolal aj tých vedcov, ktorí sú voči vláde dlhodobo kritickí. V manažmente pandémie považuje za veľmi dôležité vypočuť si aj kritické hlasy a nastaviť pravidlá tak, aby fungovali.