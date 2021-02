Súdy budú miernejšie posudzovať odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu

Povinnosť súdu

Účinná bude od júla

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Súdy by mali miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu podaného spotrebiteľom. Vyplýva to z návrhu zákona o upomínacom konaní, ktorý v stredu schválila vláda. Na rokovanie ho predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR . Zmeny sa týkajú právnej úpravy upomínacieho konania a konania o platobnom rozkaze, ktorá pre úspešnú procesnú obranu žalovaného proti platobnému rozkazu predpokladá podanie vecne odôvodneného odporu.Upomínacie konanie je zrýchleným konaním, predmetom ktorého by mali byť najmä nesporné nároky. Spornosť nároku vyjadruje žalovaný podaním odporu, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd nevyzýva žalovaného na doplnenie alebo opravu odporu. Ako však zhodnotil rezort spravodlivosti, požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti, napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc.„Novou právnou úpravou sa zavádza povinnosť súdu v prípade, ak sa uplatňuje nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy, prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a vecné odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom posudzovať miernejšie. Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie vo vzťahu k odmietnutiu odporu,“ vysvetlil rezort v prekladaných materiáloch.Návrh zákona zabezpečuje, aby bol jednoznačnejšie vyjadrený vzťah sudcu a vyššieho súdneho úradníka pri posudzovaní spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok.„Ak ide o spotrebiteľskú zmluvu a zmluvné podmienky, ktoré ešte neboli v predchádzajúcich konaniach posudzované sudcom, je potrebné, aby sa súdny úradník pred rozhodnutím so sudcom poradil,” uviedol v tlačovej správe Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti. Dodal, že povinnosťou sudcu, pri ktorom vyšší súdny úradník pôsobí, bude tiež kontrola plnenia povinností vyššími súdnymi úradníkmi vo vzťahu k normám, ktorých cieľom je zabraňovať uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok voči spotrebiteľom.Novela chce tiež zabezpečiť kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok tak, aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu a zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov. Ak Národná rada SR právnu úpravu schváli, bude účinná od 1. júla.