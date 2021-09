Remišovej ministerstvo navýšilo peniaze pre regionálny rozvoj o milión eur, podporí nimi viac projektov

Mimovládky sú kľúčovým hráčom

Ďalšie projekty zaradili do zásobníka

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR navýšilo podporu pre regionálny rozvoj o ďalší jeden milión eur.Reagovali tak na záujem zo strany mimovládnych organizácií, ktorých projekty úspešne prešli hodnotením, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov pôvodnej alokácie bolo možné vo výzve podporiť iba 33 z nich.Po navýšení finančného balíka o ďalší milión eur bude nakoniec spolu podporených 63 projektov v hodnote 2,1 milióna eur. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie rezortu investícií.„Mimovládne organizácie sú kľúčovým hráčom pri rozvoji regiónov. Prinášajú množstvo menších či väčších projektov, priamo v teréne pomáhajú starším, deťom, marginalizovaným komunitám, pôsobia v sociálnej aj zdravotnej oblasti, podieľajú sa na rozvoji turizmu či ochrane životného prostredia. Preto máme snahu podporiť čo najviac užitočných a zmysluplných projektov, ktoré pomôžu zlepšiť život ľudí v regiónoch,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová Za ľudí ).Navýšenie finančných prostriedkov o milión eur sa týka výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorá bola vyhlásená 15. marca 2021.Do výzvy sa prihlásilo 538 žiadateľov z radov občianskych združení, neziskových organizácií, regionálnych rozvojových agentúr, euroregiónov aj európskych zoskupení územnej spolupráce.Na jeden projekt bolo možné získať podporu od 10- tisíc do 50-tisíc eur. Nezávislá, odborná hodnotiaca komisia vybrala 33 projektov v pôvodnej alokácii 1,1 milióna eur.Ďalších 135 projektov, ktoré úspešne prešli hodnotením bolo zaradených do zásobníka projektov určených na podporu. Po navýšení prostriedkov výzvy bude možné podporiť ďalších 30 projektov, pričom oslovení budú žiadatelia s najvyšším bodovým hodnotením.Podarí sa tak podporiť aj projekty zamerané na obnovu kultúrnych pamiatok, vyčistenie vodnej priehrady, vybudovanie komunitnej záhrady na poskytovanie sociálnych a psychologických služieb, podporu pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných pri obnove kultúrnych pamiatok, praktické vzdelávanie pre marginalizované komunity, projekt dovzdelávania detí, ktoré sa z objektívnych príčin nevedeli zapojiť do on-line vyučovania počas COVID 19 a ďalšie.