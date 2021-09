Ženy budú mať po prvýkrát prevahu v islandskom parlamente, súčasná koalícia sa zrejme udrží pri moci

Strana premiérky trochu stratila

Témou bola hlavne zmena klímy

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament na Islande bude mať premiérovo v histórii väčšinové zastúpenie žien. Ako vyplynulo zo sčítania všetkých hlasovacích lístkov, ženy budú mať dovedna 33 kresiel v 63-člennom Althingu.V parlamentných voľbách sa o zvolenie do parlamentu uchádzalo dovedna 10 strán. Prieskumy verejnej mienky síce favorizovali ľavicovo orientované zoskupenia, no najväčší počet hlasujúcich napokon presvedčila stredopravá Strana nezávislosti a centristická Progresívna strana.Obe boli ostatné štyri roky súčasťou vládnej koalície spoločne so stranou Zelených vedenou súčasnou premiérkou Katrín Jakobsdóttir Jej strana síce prišla o niekoľko mandátov v parlamente, no napokon dosiahla lepší výsledok oproti predvolebným prognózam.Tieto tri strany zatiaľ neoznámili, či budú spolupracovať aj počas nasledujúceho volebného obdobia, ale vzhľadom na silnú podporu voličov sa tak pravdepodobne udeje.Popredné miesto v kampani islandských politických strán mala predovšetkým zmena klímy. Neprejavilo sa to však na zvýšenej podpore niektorej zo štyroch ľavicovo orientovaných politických strán, ktoré viedli kampaň zameranú na zníženie emisií uhlíka.