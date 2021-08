Remišovej ministerstvo spúšťa projekt za takmer milión eur, rozšíriť má digitálne zručnosti seniorov

Doba kladie dôraz na rozvoj IT schopností

Obsahovo overené prostredie

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťajú národný projekt za takmer 990-tisíc eur na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe.Jeho cieľom je vytvoriť komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností uvedených skupín obyvateľstva.„Súčasná doba kladie stále vyššie nároky na digitálne zručnosti ľudí. Aby bola digitálna transformácia úspešná, musí byť spravodlivá. Prístup k jej výhodám musia mať všetci obyvatelia Slovenska. Práve toto je cieľom národného projektu,“ uviedla ministerka informatizácie Veronika Remišová V rámci národného projektu vznikne obsahovo overené prostredie na online dištančné vzdelávanie aj elektronické testovanie. Celý systém bude po jeho finálnom otestovaní spustený do roku 2023. Nasadený bude vo vládnom cloude.Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností sa bude dotýkať približne 1,5 milióna ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov, ktorí nepatria do skupiny seniorov, teda vo veku do 65 rokov a majú priznaný invalidný alebo starobný dôchodok, seniorov vo veku nad 65 rokov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.