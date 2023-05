Remišovej ministerstvo vyhlásilo výzvu v sume deväť miliónov eur na obnovu a budovanie priestorov na voľnočasové aktivity

Od 100 do 450-tisíc eur

11.5.2023 (SITA.sk) - Na obnovu a budovanie priestorov na voľnočasové aktivity vyhlasuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR výzvu v sume deväť miliónov eur.Mestá a obce, ale aj občianske združenia a mimovládne organizácie môžu získať od 100 do 450-tisíc eur. MIRRI SR o tom informovalo v tlačovej správe.Vyhlásenie výzvy oznámila šéfka rezortu investícií Veronika Remišová Za ľudí ) v Trnave na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko.Sériu konferencií s týmto názvom spustil rezort investícií s cieľom predstaviť zástupcom samospráv i ďalším kľúčovým aktérom novinky Programu Slovensko.Konferencie by sa mali konať v každom krajskom meste, na sklonku apríla sa začali v Žiline a na budúci týždeň by mala séria pokračovať v Košiciach.V spolupráci s Úradom vlády SR a ďalšími ministerstvami i úradmi tiež MIRRI SR otvorilo v každom z krajských miest Regionálne centrum.Ich cieľom je poskytovať poradenstvo a informácie žiadateľom o dotácie a eurofondy. Od minuloročnej jesene, keď ich otvorili, poskytli temer 3 000 konzultácií.„Program Slovensko je najväčšou reformou eurofondov v histórii Slovenska a je veľkou šancou na rozvoj našich regiónov. Už nemáme šesť operačných programov, každý s inými pravidlami, ale iba jeden program – Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a minimom byrokracie. Pre samosprávy je dôležité, že z celkového takmer 13-miliardového balíka rozhodnú o vyše 2 miliardách priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi to znamená, že regióny si určia svoje investičné priority, na ktoré chcú využiť eurofondy z tejto špeciálnej obálky,“ priblížila Remišová.Vysvetlila, že je to preto, lebo problémy jednotlivých regiónov sa trochu líšia, a teda sami najlepšie vedia, kam potrebujú prostriedky z eurofondov investovať.Uviedla tiež, že v aktuálnom roku by z Programu Slovensko malo byť vyhlásených bezmála 140 výziev v hodnote temer šesť miliárd eur.O tom, ako bude investovaných viac ako 2,1 miliardy eur z eurofondového balíka budú rozhodovať samotné regióny.Rozhodovať o integrovaných územných investíciách budú v jednotlivých krajoch rady partnerstiev tvorené zástupcami samospráv, štátnej správy, ale aj mimovládok, zamestnávateľov a podnikateľov, a tiež cirkví a reprezentanti území udržateľného mestského rozvoja.Aký objem prostriedkov napokon samosprávy získajú, bude podľa šéfky rezortu investícií Remišovej závisieť od kvality ich projektov.