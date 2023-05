Spojené kráľovstvo dodalo Ukrajine strely Storm Shadow, rakety dávajú Kyjevu nové možnosti

Strelecký dosah 250 km

Polostrov Krym

11.5.2023 (SITA.sk) - Spojené kráľovstvo dodalo Ukrajine viacero striel Storm Shadow, čo dáva ukrajinským silám pred vysoko očakávanou protiofenzívou proti ruským silám novú schopnosť útoku na veľké vzdialenosti. Pre spravodajskú televíziu CNN to uviedli viacerí poprední západní predstavitelia.Storm Shadow je riadená strela dlhého doletu so schopnosťami utajenia, ktorú spoločne vyvinuli Spojené kráľovstvo a Francúzsko a ktorá sa zvyčajne aktivuje zo vzduchu.So streleckým dosahom presahujúcim 250 km len o kúsok zaostáva za taktickými balistickými strelami ATACMS vyrobenými v USA, o ktoré Ukrajina dlho žiadala.Strely Storm Shadow majú dosah na to, aby zasiahli ruské ciele na okupovaných územiach na východe Ukrajiny. Západný predstaviteľ pre CNN povedal, že Spojené kráľovstvo dostalo od ukrajinskej vlády ubezpečenie, že tieto rakety budú použité iba na ukrajinskom suverénnom území a nie v Rusku.Predstavitelia Spojeného kráľovstva považujú za ukrajinské suverénne územie aj Rusmi anektovaný polostrov Krym.Popredný predstaviteľ americkej armády pre CNN uviedol, že rakety Storm Shadow môžu zmeniť vývoj bojov na Ukrajine a dávajú Kyjevu nové možnosti.Ako uviedla televízia CNN, súčasný maximálny dostrel zbraní od Spojených štátov na Ukrajine je približne 80 kilometrov.