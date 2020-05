Remišovej úrad chce definovať nové pravidlá podpory regiónov, dôležitá je vzájomná spolupráca

Regionálny rozvoj sa nemôže robiť z Bratislavy

Pomoc a podpora pre mestá a obce

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu chce definovať nové pravidlá pre regionálnu podporu."Aby mal regionálny rozvoj silnú koncepciu a venovali sme sa mu systémovo a nie tak, ako tomu bolo doteraz," uviedla pri návšteve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Postupne chce pritom navštíviť všetky regióny s dôrazom na menej rozvinuté okresy.“Regionálny rozvoj sa nemôže robiť od stola z Bratislavy, ale vo vzájomnej spolupráci s regiónmi, pretože len ľudia v regiónoch vedia, čo ich najviac trápi. Našou úlohou je pomôcť im tieto problémy vyriešiť,“ myslí si vicepremiérka.Podpredsedníčka vlády chce v rámci eurofondov zadefinovať koncepciu podpory miest a obcí tak, aby z nich bolo možné čo najlepšie pomáhať regiónom, mestám a obciam pripravovať dobré a kvalitné projekty.„Chceme byť partnerom pre všetkých aktérov v regióne. Chceme, aby mali ľudia lepšie pracovné miesta, lepšie platené miesta a aby mali vysokú kvalitu života,“ povedala Remišová.Prioritou je aktuálne príprava nového programového obdobia a najmä to, akým spôsobom bude regionálny rozvoj fungovať, ako by mal byť podporovaný, pričom musia byť presne stanovené kritériá, aby mohol z dotácií profitovať každý jeden región.Predseda BBSK Ján Lunter ocenil, že vicepremiérka prichádza so systematickým prístupom a chce koncentrovať regionálny rozvoj pod jednu strechu.