Sociálna poisťovňa začína prijímať žiadosti o odpustenie poistného za apríl

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa začína v stredu prijímať žiadosti o odpustenie sociálnych odvodov za apríl. Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa tak netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov.O odpustenie platenia odvodov môžu požiadať aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali takisto počas apríla uzatvorenú aspoň jednu prevádzku najmenej 15 dní. V tlačovej správe o tom informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.Splnenie stanovenej podmienky žiadateľ preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája tohto roka."Vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa očakáva veľký počet formulárov/ žiadostí a kvôli tomu, aby pre žiadateľov vytvorila väčší časový priestor na ich posielanie, predĺžila termín na ich prijímanie z 11. na 18. mája 2020," povedal Višváder.Formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude dostupný na www.socpoist.sk, sa považuje za žiadosť o odpustenie odvodov. Ak žiadateľ nemá prístup na internet, môže vyplnený formulár poslať poštou alebo osobne ho doručiť do schránky v príslušnej pobočke."Odpustenie odvodov za apríl 2020 nebude mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku a na výšku nemocenských alebo dôchodkových dávok," dodal hovorca poisťovne.