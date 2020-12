Remokér potopený v novembri v Bratislave, je už na brehu (foto)

Znečistenie Dunaja

Lokalita potopenia

2.12.2020 (Webnoviny.sk) - Remorkér Wallsee, ktorý sa v novembri potopil v Bratislave v stredu vytiahli na breh. Na spoločnej tlačovej konferencii o tom dnes informovali minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo a technicko-prevádzkový riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Pavol Virág.V palivových nádržiach remorkéra sa nachádzalo približne 2 500 litrov nafty. Podľa Budaja by preto hrozila v prípade nevylovenia lode ekologická katastrofa. Hoci palivové nádrže lode neboli poškodené, nafta unikala cez odvzdušňovacie ventily lode.Po nehode remorkéra bola okamžite zriadená pracovné skupina zložená z príslušníkov SIŽP, SVP, Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) , Dopravného úradu v Bratislave a pôvodcu nehody. Hasiči sa najprv pokúsili odvzdušňovacie ventily upchať, čo sa však nepodarilo, preto museli loď čo najskôr vytiahnuť.Okolo lode bola osadená norná stena či iné prvky, ktoré mali brániť šíreniu ropných látok do vody. „Nechcem to zľahčovať, ale to znečistenie nebolo až také významné, nakoľko väčšie množstvo znečisťujúcich látok zostalo v nádržiach. Do istej miery bolo dobre, že sa znečistenie nachádzalo v blízkosti hlavného toku Dunaja, pretože sa znečisťujúce látky nezhromažďovali na jednej stálej ploche. Myslím si, že to bolo zvládnuté veľmi dobre,“ povedal Ján Jenčo.Ten spoločne s Budajom aj Virágom vyjadrili presvedčenie, že vzhľadom na to, v akej lokalite sa nehoda stala, bola loď vytiahnutá vo veľmi krátkom čase.Remorkér Wallsee s dĺžkou 23 metrov a šírkou deväť metrov sa z doposiaľ nezistených príčin potopil v nákladnom prístave v Bratislave v piatok 20. novembra.Lokalita jeho presného potopenia nebola známa, preto bolo potrebné najprv vykonať sondážne práce. Na vytiahnutie lode bola použitá sústava lodí a plávajúceho žeriavu Slavín.Potopený remorkér bol najskôr v utorok presunutý na plytčinu. V stredu sa ho podarilo umiestniť k lodnému výťahu a následne umiestniť na vozíky. Pracovníci SVP ešte skenujú dno rieky, aby sa uistili, že loď na ňom po sebe nezanechala žiadne prekážky pre plavbu iných lodí.