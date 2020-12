António Guterres vyzýva k podniknutiu krokov na ukončenie „vojny proti prírode“

Globálne otepľovanie

Uhlíková neutralita

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval svetových lídrov, aby z roku 2021 spravili rok, keď ľudstvo ukončí svoju "vojnu proti prírode" a zaviaže sa k budúcnosti bez znečisťovania spôsobujúceho globálne otepľovanie . Vyjadril sa tak v čase, keď sa blíži ku koncu ďalší rok sprevádzaný rekordnými extrémami počasia a lesnými požiarmi."Planéta je v podlomenom stave," skonštatoval v príhovore na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. "Ľudstvo vedie vojnu proti prírode. Je to samovražedné. Apokalyptické požiare a povodne, cyklóny a hurikány sa čoraz viac stávajú novým normálom," pokračoval. Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo svojej správe konštatuje, že tento rok môže byť o 1,2 stupňa Celzia teplejší ako druhá polovica 19. storočia, ktorú vedci používajú na porovnávanie otepľovania spôsobeného skleníkovými plynmi.Ohrievajú sa pritom najmä oceány, ktorých teplota dosahuje rekordné úrovne. Rok 2020 bude jedným z troch najteplejších rokov od začiatku vedenia záznamov.Podľa generálneho tajomníka WMO Petteriho Taalasa hrozí, že do roku 2024 sa klíma aspoň dočasne oteplí aj o viac ako 1,5 stupňa. Súčasťou parížskej klimatickej dohody je pritom aj cieľ neprekročiť hranicu 1,5 stupňa.Guterres vidí nádej v záväzku viac ako stovky krajín najneskôr do polovice storočia nevypúšťať do atmosféry viac skleníkových plynov, ako dokážu odstrániť stromy a technológie.Podľa vlastných slov pevne verí, že rok 2021 by mohol priniesť skok smerom k uhlíkovej neutralite. Upozornil však, že dve správy, ktoré zverejnila OSN, "ukazujú, ako blízko máme ku klimatickej katastrofe".Keď budú krajiny investovať bilióny dolárov do ozdravných opatrení v súvislosti s dopadmi pandémie koronavírusu na svoje ekonomiky, mali by tak podľa Guterresa robiť s dôrazom na čisté energie. Mali by tiež podľa neho prestať financovať a subvencovať fosílne palivá a musia tiež napĺňať svoje záväzky z parížskej dohody.