Renáta Jamrichová na Australian Open získala juniorský deblový grandslamový titul

V minulosti sa zo slovenských junioriek podarilo získať deblový titul na grandslamovom turnaji Henriete Nagyovej, Chantal Škamlovej, Jane Čepelovej, Filipovi Horanskému, Viktórii Kužmovej a Tereze Mihalíkovej, ktorá to dokázala na Australian Open v roku 2016. Len traja Slováci doposiaľ zaznamenali na grandslamovom turnaji celkové prvenstvo vo dvojhre juniorov, okrem Mihalíkovej aj Kristína Kučová a Martin Kližan.





27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Renáta Jamrichová sa stala siedmou slovenskou juniorskou tenistkou s deblovým titulom na grandslamovom turnaji, pätnásťročná zverenka trénera Jána Matúša s Taliankou Federicou Urgesiovou zvíťazili v piatkovom finále štvorhry junioriek na úvodnom podujatí "veľkej štvorky" tejto tenisovej sezóny Australian Open v Melbourne nad štvrtým nasadeným japonským párom Haju Kinošitová, Sara Saitová 7:6 (5), 1:6, 10:7 (zápasový tajbrejk).Slovensko-talianska nenasadená dvojica vo štvrtok zvládla hneď dve náročné stretnutia, najvyššie nasadený britsko-maďarský pár Ella McDonaldová, Luca Udvardyová 7:6 (7), 6:0 a neskôr aj päťky "pavúka" Japonky Sajaku Išiovu s Enou Koikeovou 7:6 (5), 6:4. Jamrichová sa na Australian Open 2023 predstavila aj vo štvrťfinále dvojhry junioriek, v ktorom nestačila na Rusku Andrejevovú a podľahla jej 4:6, 4:6."Veľmi sa teším, že Renátka to dotiahla až k titulu vo štvorhre junioriek na Australian Open. Je to veľký úspech jej aj celého slovenského tenisu. Výborný výsledok dosiahla aj v singli, v ktorom postúpila do štvrťfinále. V Melbourne potvrdila, že patrí medzi najlepšie a najtalentovanejšie juniorky sveta. Má ešte len 15 rokov a pred sebou veľkú perspektívu. Chcel by som sa poďakovať jej trénerovi Jánovi Matúšovi, ktorý s ňou dlhodobo pracuje v Národnom tenisovom centre. V mnohom mi pripomína Danielu Hantuchovú a dúfam, že aj v ženskej kariére sa priblíži k svojmu veľkému vzoru," uviedol generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška podľa webu stz.sk.