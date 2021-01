Renault po zrážke s Octaviou odhodilo do protismeru a čelne sa zrazil s Volkswagenom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok podvečer pri Bučanoch v Trnavskom okrese. Jej príčinou bola zrejme nepozornosť jedného z vodičov.Ako informovala trnavská krajská polícia, vodič Octavie nestihol včas zareagovať a narazil do pred ním idúceho Renaultu Clio, ktoré sa chystalo odbočiť na vedľajšiu cestu. Po náraze ho odhodilo do protismeru, kde sa čelne zrazilo s protiidúcim autom VW Golf.Policajti vodičom alkohol nezistili. Zrážka si vyžiadala jednu zranenú osobu, ktorú po prvotnom ošetrení previezli s viacerými zraneniami do nemocnice. Hlavný ťah na Trnavu bol takmer hodinu neprejazdný a tvorili sa niekoľkokilometrové kolóny.