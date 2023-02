Represie proti opozícii v Bielorusku pokračujú, prokuratúra žiada dlhé tresty, pre Cichanovskú 19 rokov väzenia

Budú bojovať ešte tvrdšie

Lukašenkova protikandidátka

28.2.2023 (SITA.sk) - Bieloruské úrady v pondelok požadovali dlhé tresty odňatia slobody pre predstaviteľov tamojšej opozície nachádzajúcich sa v exile. Tento krok znamená pokračujúce represie proti disentu v bývalej sovietskej republike.Prokurátori požadovali 19-ročné väzenie pre Sviatlanu Cichanovskú Pavla Latušku , ako aj peňažné pokuty vo výške 15-tisíc, resp. 10-tisíc dolárov.Cichanovskú, Latušku a ďalších troch predstaviteľov opozície súdia v neprítomnosti v bieloruskej metropole Minsk pre obvinenia zo sprisahania s cieľom zvrhnúť vládu, vytvorenia a vedenia extrémistickej skupiny, podnecovania nenávisti a poškodzovania národnej bezpečnosti.Pre Maryju Marozovú, Volhu Kavalkovú a Siarheja Dylevského prokuratúra žiadala 12-ročné tresty.„Nemá to nič spoločné so spravodlivosťou, je to len osobná pomsta voči mne a ostatným, ktorí sú proti režimu. Len nás to prinúti bojovať ešte tvrdšie,“ uviedla Cichanovská v pondelok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Cichanovská opustila Bielorusko pod tlakom úradov krátko po voľbách v roku 2020, v ktorých kandidovala proti súčasnému samozvanému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi namiesto svojho manžela, známeho opozičného politika Siarheja Cichanovského Lukašenko si v spomenutých sporných voľbách zabezpečil svoje šieste funkčné obdobie, ale opozícia a Západ odsúdili hlasovanie ako zmanipulované.Demonštrácie, ktoré nasledovali, boli najväčšie a najvytrvalejšie od nástupu Lukašenka do úradu v roku 1994. Jeho vláda rozpútala brutálny zásah proti demonštrantom, pričom zadržala viac ako 35-tisíc ľudí a tisíce zbila.