Zrážku vlakov v Grécku neprežili desiatky ľudí, niekoľko vozňov sa vykoľajilo a najmenej tri zachvátil požiar (video+foto)

1.3.2023 (SITA.sk) - Pri zrážke osobného vlaku so stovkami cestujúcich na palube a nákladného vlaku na severe Grécka pri meste Tempe zomrelo 32 ľudí a najmenej 85 bolo zranených. Uviedli to v stredu grécki predstavitelia.Pri havárii, ktorá sa stala v utorok krátko pred polnocou, sa niekoľko vozňov vykoľajilo a najmenej tri zachvátil požiar. Guvernér gréckeho kraja Tesália Costas Agorastos pre grécku televíziu Skai povedal, že vlaky sa zrazili čelne vo veľkej rýchlosti.Predstavitelia nemocnice v neďalekom meste Larissa uviedli, že najmenej 25 z hospitalizovaných ľudí má vážne zranenia. Príčina nehody nebola hneď známa. Polícia vypočúvala dvoch predstaviteľov železníc, ale nezatkli ich. Železničná spoločnosť Hellenic Train informovala, že osobný vlak smeroval z Atén do mesta Solún a viezol približne 350 pasažierov.