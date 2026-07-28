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 24hod.sk    Šport

28. júla 2026

Reprezentantky Slovenska absolvujú tréningový kemp, idú bojovať o ME 2027


Tagy: Slovenská basketbalová reprezentácia ženy

Počas leta slovenské basketbalistky nečakajú žiadne súťažné zápasy. Tréneri preto využijú toto obdobie na intenzívnu prípravu. Slovenské basketbalové reprezentantky už v stredu 29. júla začnú ...



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slovenky scaled 28.7.2026 (SITA.sk) - Počas leta slovenské basketbalistky nečakajú žiadne súťažné zápasy. Tréneri preto využijú toto obdobie na intenzívnu prípravu.


Slovenské basketbalové reprezentantky už v stredu 29. júla začnú s letným prípravným kempom pred novembrovým vstupom do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027. Desaťdňové sústredenie absolvujú Slovenky v Bratislave a Dolnom Kubíne, budú sa venovať zdokonaľovaniu herného systému aj budovaniu tímovej súhry pred náročným kvalifikačným programom.

Počas leta slovenské basketbalistky nečakajú žiadne súťažné zápasy. Tréneri preto využijú toto obdobie na intenzívnu prípravu. Reprezentantky kemp odštartujú v Bratislave v stredu 29. júla a v nedeľu 2. augusta sa presunú do Dolného Kubína. Tam pobudnú do piatka 7. augusta.

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"Cieľom bude aktualizovať systémy v obrane i útoku. Chceme sa zamerať na detaily dôležité v našom koncepte hry. Dôležité je, aby sme sa stretli ako tím, aby boli hráčky spolu na ihrisku. Kladieme dôraz na systém a pravidlá, na tom budeme pracovať," vyhlásil tréner Martin Pospišil podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Slovenky čaká náročný november, keďže v kvalifikačnej L-skupine sa počas týždňa stretnú postupne s výbermi Holandska, Grécka a Srbska. Aj preto je letný kemp ideálna príležitosť na dôkladné nacvičenie herných kombinácií, signálov a automatizmov, na ktoré počas reprezentačných akcií nezostáva dostatok času.

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"Keďže kvalifikácia je neúprosná, hrajú sa v novembri až tri zápasy, veríme, že tento kemp hráčky výborne pripraví na reprezentačné zápasy a aj na klubovú sezónu," prezradil generálny sekretár SBA Andrej Kuffa.

Napriek tomu, že ide o letné obdobie, realizačný tím rieši viaceré absencie. Niektoré hráčky trápia zdravotné problémy, ďalšie majú pracovné povinnosti alebo štartujú na turnajoch v basketbale 3x3. O to väčší význam má každý spoločný tréning.

"Jasné, že tak ako to v lete býva, naše predstavy sa líšia od reality. Je to prirodzené, že hráčky majú zdravotné problémy, niektoré majú aj pracovné vyťaženie. Momentálne sú aj súťaže v basketbale 3x3, kde sú tiež niektoré hráčky preč. Každý tréningový deň je pre nás veľmi dôležitý, pretože v novembri bude málo času. Ale berieme to ako fakt a urobíme všetko pre to, aby tieto kempy, čo budeme spolu, čo najlepšie využili," doplnil Pospišil.


Káder slovenskej reprezentácie basketbalistiek na prípravnom kempe v Bratislave a Dolnom Kubíne (zdroj: SBA):


Nikola Dudášová, Ema Szmereková, Vanda Kozáková, Liana Užovičová, Terézia Páleníková, Ivana Jakubcová, Veronika Remenárová, Miroslava Mištinová, Natália Martišková, Alexandra Buknová, Stella Tarkovičová, Rebeka Mikulášiková, Soňa Svetlíková, Terézia Kraislová, Petra Oborilová




Zdroj: SITA.sk - Reprezentantky Slovenska absolvujú tréningový kemp, idú bojovať o ME 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Slovenská basketbalová reprezentácia ženy
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