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28. júla 2026
Maddison chváli trénera De Zerbiho a tvrdí, že perfektne vyhovuje jeho štýlu hry
Tagy: Premier League
Stredopoliar James Maddison je nadšený z nového trénera Tottenhamu a očakáva úspešnú sezónu. Anglický stredopoliar James Maddison z klubu Tottenham Hotspur vyjadril pochvalu na adresu talianskeho ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Stredopoliar James Maddison je nadšený z nového trénera Tottenhamu a očakáva úspešnú sezónu.
Anglický stredopoliar James Maddison z klubu Tottenham Hotspur vyjadril pochvalu na adresu talianskeho trénera Roberta de Zerbiho, ktorý podľa neho predstavuje typ útočného kouča, aký mu vyhovuje, a je "nadšený" z toho, čo jeho tím čaká.
De Zerbi prevzal "kohútov" v marci po odchode Igora Tudora. Pod vedením Taliana sa klub vyhol zostupu a skončil na 17. mieste vďaka napínavému víťazstvu 1:0 nad Evertonom v poslednom zápase sezóny. Vzápätí začal zostavovať nový tím a leto prinieslo pre Tottenham výrazné nákupy hráčov.
Maddison, ktorý vynechal väčšinu minulej sezóny pre vážne zranenie kolena, počas pobytu predsezónneho turné v Sydney povedal, že je pripravený na novú kapitolu. "Tréner je veľmi jasný, cieľom je byť lepší, hrať lepší futbal, byť vášnivý a hrdý na to, že hráme za tento klub," uviedol futbalista, ktorý má byť podľa správ novým kapitánom Tottenhamu.
"Stále sa učím spôsob, akým hrá, ale ako hráč je to tréner, pre ktorého chcete hrať, lebo miluje všetko, čo súvisí s loptou. Je veľmi útočný a naozaj sa teším," doplnil.
Klub začal predsezónne turné triumfom 2:0 nad novozélandským majstrom FC Auckland. Tottenham v stredu nastúpi proti FC Sydney a o tri dni neskôr v Austrálii vyzve aj londýnskeho rivala FC Chelsea.
"Prvý súťažný zápas sezóny nás čaká proti Brentfordu. Pre nás to bude veľká sezóna pod novým trénerom. Chceme byť úspešní," dodal Maddison k blížiacemu sa prvému zápasu Premier League naplánovanému na 22. augusta.
"Musíme byť lepší ako v ostatných sezónach. Teraz naplno pracujeme na zostavení tímu, na hernom štýle a spôsobe hry, ktorý chceme predvádzať," uzavrel Maddison.
Medzi veľkými posilami trénera De Zerbiho sú stredopoliari Mateus Fernandes z West Hamu United a Sandro Tonali z Newcastlu United. Klub získal aj stopéra Jan Paula van Hecku, obrancov Andyho Robertsona, Marcos Senesi a slovenského brankára Martina Dúbravku.
Zdroj: SITA.sk - Maddison chváli trénera De Zerbiho a tvrdí, že perfektne vyhovuje jeho štýlu hry © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický stredopoliar James Maddison z klubu Tottenham Hotspur vyjadril pochvalu na adresu talianskeho trénera Roberta de Zerbiho, ktorý podľa neho predstavuje typ útočného kouča, aký mu vyhovuje, a je "nadšený" z toho, čo jeho tím čaká.
De Zerbi prevzal "kohútov" v marci po odchode Igora Tudora. Pod vedením Taliana sa klub vyhol zostupu a skončil na 17. mieste vďaka napínavému víťazstvu 1:0 nad Evertonom v poslednom zápase sezóny. Vzápätí začal zostavovať nový tím a leto prinieslo pre Tottenham výrazné nákupy hráčov.
Maddison, ktorý vynechal väčšinu minulej sezóny pre vážne zranenie kolena, počas pobytu predsezónneho turné v Sydney povedal, že je pripravený na novú kapitolu. "Tréner je veľmi jasný, cieľom je byť lepší, hrať lepší futbal, byť vášnivý a hrdý na to, že hráme za tento klub," uviedol futbalista, ktorý má byť podľa správ novým kapitánom Tottenhamu.
"Stále sa učím spôsob, akým hrá, ale ako hráč je to tréner, pre ktorého chcete hrať, lebo miluje všetko, čo súvisí s loptou. Je veľmi útočný a naozaj sa teším," doplnil.
Klub začal predsezónne turné triumfom 2:0 nad novozélandským majstrom FC Auckland. Tottenham v stredu nastúpi proti FC Sydney a o tri dni neskôr v Austrálii vyzve aj londýnskeho rivala FC Chelsea.
"Prvý súťažný zápas sezóny nás čaká proti Brentfordu. Pre nás to bude veľká sezóna pod novým trénerom. Chceme byť úspešní," dodal Maddison k blížiacemu sa prvému zápasu Premier League naplánovanému na 22. augusta.
"Musíme byť lepší ako v ostatných sezónach. Teraz naplno pracujeme na zostavení tímu, na hernom štýle a spôsobe hry, ktorý chceme predvádzať," uzavrel Maddison.
Medzi veľkými posilami trénera De Zerbiho sú stredopoliari Mateus Fernandes z West Hamu United a Sandro Tonali z Newcastlu United. Klub získal aj stopéra Jan Paula van Hecku, obrancov Andyho Robertsona, Marcos Senesi a slovenského brankára Martina Dúbravku.
Zdroj: SITA.sk - Maddison chváli trénera De Zerbiho a tvrdí, že perfektne vyhovuje jeho štýlu hry © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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