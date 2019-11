Republika srbská nemá v úmysle vstúpiť do NATO

Bosniansky Srb Milorad Dodik, prezident Republiky Srbskej (RS) v Bosne, počas interview s agentúrou AP 15. júna 2011 v Banja Luke. Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banja Luka 21. novembra (TASR) - Republika srbská, jedna z dvoch entít tvoriacich Bosnu a Hercegovinu, nemá v úmysle vstúpiť do NATO a zrieknuť sa svojej politiky vojenskej neutrality. V rozhovore pre tlačovú agentúru TASS to vo štvrtok povedal srbský člen prezidentského úradu Milorad Dodik.," vyhlásil Dodik.Politik verí, že vstupom do Severoatlantickej aliancie po zničujúcom bombardovaní z roku 1999 by sa ospravedlnila táto ilegálna agresia proti bývalej Juhoslávii.V súlade s ústavou zakotvenou v Daytonskej mierovej dohode, podpísanej 14. decembra 1995 v Paríži, Bosnu a Hercegovinu tvoria dve základné časti - moslimsko-chorvátska Federácia Bosny a Hercegoviny (51 percent územia) a Republika srbská (49 percent územia), plus neutrálny okres Brčko.Štátna štruktúra Bosny a Hercegoviny patrí k najkomplikovanejším na svete. Vo vláde sú úmerne zastúpené tri hlavné národnosti: Bosniaci-Moslimovia (Slovania, ktorí konvertovali na islam), Srbi (pravoslávni) a Chorváti (katolíci).Bosna a Hercegovina nemôže byť prijatá do NATO bez súhlasu všetkých troch entít. Parlament Republiky srbskej zároveň v októbri 2017 prijal rezolúciu o vojenskej neutralite. Bosnianski Srbi kategoricky odmietajú členstvo v NATO, pričom danú rezolúciu vnímajú ako prvý krok k vypísaniu referenda o tom, či si obyvatelia krajiny prajú vstup do Aliancie.