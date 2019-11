Búlik: Regulácia úverovania zo strany NBS je potrebná,prichádza rýchlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 21. novembra (TASR) - Zmeny podmienok pri úveroch zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) prinášajú pre spotrebiteľov pozitíva aj negatíva. Podľa analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika je ďalšia regulácia potrebná, prichádza však rýchlo a ľudia nebudú mať šancu pripraviť sa na zmeny napríklad dlhodobým sporením.Po novom sa zmenia pravidlá pre limit DSTI, teda maximálny podiel splátky na príjme klienta. Na Slovensku bol doteraz tento limit na úrovni 80 %, po novom bude 60 % a budú platiť výnimky pre mladých do 35 rokov.konštatuje Búlik s tým, že ide o cenovú špirálu, ktorá zbytočne nafukuje realitnú bublinu a cenová regulácia by tempo jej nafukovania mohla pribrzdiť.Zmeny od 1. januára 2020 zabránia podľa analytika dofinancovaniu 80 % hypotéky spotrebným úverom, čo je v súčasnosti bežná prax.vysvetľuje Búlik.Mínusom novej regulácie je to, že prichádza príliš rýchlo a nedáva šancu spotrebiteľom pripraviť sa napríklad dlhodobým sporením.očakáva Búlik.V závere tohto roka tak pravdepodobne zosilnie medzi bankami boj o klienta, ale aj snahy ľudí získať úver za starých podmienok.predpokladá Búlik.Najhorším následkom zmeny regulácie kroku bude podľa neho posilnený rast cien nehnuteľností a rast cien prenájmov.dodal Búlik.NBS však uviedla, že doterajšie opatrenia, ktoré prijala, podľa nej prispeli najmä k zmierneniu strát bánk v prípade krízy, ale aj k stabilizácii trhu. Z hľadiska dosahov na trh úverovania bude podľa riaditeľa odboru dohľadu na makroúrovni v NBS Mareka Ličáka vplyv na trh úverovania mierny.priblížil Ličák. Nový limit môže podľa jeho slov zmierniť aj rastúce nerovnováhy na trhu nehnuteľností.dodal Ličák.