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04. augusta 2026
Rešpekt áno, ale nie strach. Tréner Slovana chce vyhrať vo Švédsku nad Mjällby
Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká prvý zápas 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov vo Švédsku. Hällevik je rybárska osada s 1500 obyvateľmi v južnom Švédsku a práve tam na štadióne Strandvallen ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká prvý zápas 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov vo Švédsku.
Hällevik je rybárska osada s 1500 obyvateľmi v južnom Švédsku a práve tam na štadióne Strandvallen môžu futbalisti ŠK Slovan Bratislava urobiť dôležitý krok k postupu do play-off Ligy majstrov.
Prvý zápas 3. kvalifikačného kola odohrajú slovanisti proti švédskemu majstrovi Mjällby AIF už v utorok od 18.00 h a podľa trénera Yayu Tourého chcú na severe Európy zvíťaziť.
"Prišli sme sem s cieľom pobiť sa o víťazstvo. Plne však rešpektujeme súpera, ktorý stojí proti nám. Vieme, že to nebude ľahké, žiaden zápas taký nie je. Mjällby sa tam, kde je, vďaka niečomu dostalo, a plne si to zaslúži. Čelíme fyzickému súperovi, berieme to maximálne vážne,“ povedal Yaya Touré na tlačovej konferencii podľa webu skslovan.com.
Vo švédskej lige sa Mjällby aktuálne výsledkovo nedarí, nachádza sa až na jedenástom mieste so ziskom 17 bodov zo 14 zápasov. V Európe však švédsky šampión hladko prešiel cez prvú prekážku v podobe Lincolnu Red Imps z Gibraltáru (2:0 vonku a 0:0 doma).
"Aj z mojej hráčskej kariéry mám skúsenosť, že keď sa tímu v lige až tak nedarí, v Európe sa môže niečo udiať a zmeniť. Pre nás teda bude veľmi podstatné, aby sme súpera nezobudili," upozornil Touré.
Z bezmála 7-tisícovej kapacity štadióna Strandvallen bude dostupná polovica, čiže 3500 miest, pričom všetky vstupenky sú už vypredané. V sektore hostí by sa malo nachádzať približne 60 fanúšikov Slovana.
"Belasí" sa na Ligu majstrov naladili sobotným jednoznačným triumfom nad hráčmi Podbrezovej (3:0) v 2. kole Niké ligy. Zápas iba z lavičky sledoval ukrajinský útočník Mykola Kucharevyč, aby bol oddýchnutejší na zápas vo Švédsku.
Vo výprave Slovana je aj najnovšia akvizícia z Gambie Suleiman Camara. Vo výprave nechýbajú ani Tigran Barseghjan a Manasse Kianga, ktorého tréner Touré vytiahol z rezervného tímu.
"Čaká nás dôležitý zápas. Neriešime okolnosti, ale náš výkon a náš plán. Čelíme kvalitnému tímu a očakávame výzvu, no myslím si, že vieme, ako sa s tým vyrovnať. Sme pripravení a odhodlaní dosiahnuť to, po čo sme sem prišli,“ vyhlásil Kucharevyč.
Historický úspech dosiahol súper Slovana v minulej sezóne, keď získal švédske double, pričom ligu vyhral s rekordným ziskom 75 bodov.
Mjällby za sebou nechalo aj známe značky ako Hammarby, Djugardens či Malmö.Hlavný tréner, Nór Karl Marius Aksum, má k dispozícii káder zložený z domácich aj zahraničných hráčov. Mjällby malo zastúpenie na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Za Švédsko tam hral Elliout Stroud. Súčasťou širšieho reprezentačného výberu Švédska je aj stopér Axel Norén.
"Máme už za sebou prvý domáci zápas v pohárovej Európe, ale teraz nás čaká neporovnateľne ťažší súper ako predtým Lincoln. Slovan má kvalitu a hráčov s veľkými individuálnymi schopnosťami. Bude to pre nás veľká výzva. Chceme sa prezentovať tímovým výkonom a dokázať si, že môžeme zdolať v domácom prostredí každého súpera," vyhlásil brankár Mjällby Robin Wallinder podľa klubového fejsbuku.
Prvý zápas 3. kvalifikačného kola LM 2026/2027 Mjällby - Slovan povedie škótska rozhodcovská trojica Walsh – Connor, McFarlane, k dispozícii bude systém VAR.
Zdroj: SITA.sk - Rešpekt áno, ale nie strach. Tréner Slovana chce vyhrať vo Švédsku nad Mjällby © SITA Všetky práva vyhradené.
Hällevik je rybárska osada s 1500 obyvateľmi v južnom Švédsku a práve tam na štadióne Strandvallen môžu futbalisti ŠK Slovan Bratislava urobiť dôležitý krok k postupu do play-off Ligy majstrov.
Prvý zápas 3. kvalifikačného kola odohrajú slovanisti proti švédskemu majstrovi Mjällby AIF už v utorok od 18.00 h a podľa trénera Yayu Tourého chcú na severe Európy zvíťaziť.
"Prišli sme sem s cieľom pobiť sa o víťazstvo. Plne však rešpektujeme súpera, ktorý stojí proti nám. Vieme, že to nebude ľahké, žiaden zápas taký nie je. Mjällby sa tam, kde je, vďaka niečomu dostalo, a plne si to zaslúži. Čelíme fyzickému súperovi, berieme to maximálne vážne,“ povedal Yaya Touré na tlačovej konferencii podľa webu skslovan.com.
Nejde im to doma
Vo švédskej lige sa Mjällby aktuálne výsledkovo nedarí, nachádza sa až na jedenástom mieste so ziskom 17 bodov zo 14 zápasov. V Európe však švédsky šampión hladko prešiel cez prvú prekážku v podobe Lincolnu Red Imps z Gibraltáru (2:0 vonku a 0:0 doma).
"Aj z mojej hráčskej kariéry mám skúsenosť, že keď sa tímu v lige až tak nedarí, v Európe sa môže niečo udiať a zmeniť. Pre nás teda bude veľmi podstatné, aby sme súpera nezobudili," upozornil Touré.
Aj 60 fanúšikov Slovana
Z bezmála 7-tisícovej kapacity štadióna Strandvallen bude dostupná polovica, čiže 3500 miest, pričom všetky vstupenky sú už vypredané. V sektore hostí by sa malo nachádzať približne 60 fanúšikov Slovana.
"Belasí" sa na Ligu majstrov naladili sobotným jednoznačným triumfom nad hráčmi Podbrezovej (3:0) v 2. kole Niké ligy. Zápas iba z lavičky sledoval ukrajinský útočník Mykola Kucharevyč, aby bol oddýchnutejší na zápas vo Švédsku.
Pripravení a odhodlaní
Vo výprave Slovana je aj najnovšia akvizícia z Gambie Suleiman Camara. Vo výprave nechýbajú ani Tigran Barseghjan a Manasse Kianga, ktorého tréner Touré vytiahol z rezervného tímu.
"Čaká nás dôležitý zápas. Neriešime okolnosti, ale náš výkon a náš plán. Čelíme kvalitnému tímu a očakávame výzvu, no myslím si, že vieme, ako sa s tým vyrovnať. Sme pripravení a odhodlaní dosiahnuť to, po čo sme sem prišli,“ vyhlásil Kucharevyč.
Historický úspech
Historický úspech dosiahol súper Slovana v minulej sezóne, keď získal švédske double, pričom ligu vyhral s rekordným ziskom 75 bodov.
Mjällby za sebou nechalo aj známe značky ako Hammarby, Djugardens či Malmö.Hlavný tréner, Nór Karl Marius Aksum, má k dispozícii káder zložený z domácich aj zahraničných hráčov. Mjällby malo zastúpenie na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Za Švédsko tam hral Elliout Stroud. Súčasťou širšieho reprezentačného výberu Švédska je aj stopér Axel Norén.
Oveľa ťažší súper
"Máme už za sebou prvý domáci zápas v pohárovej Európe, ale teraz nás čaká neporovnateľne ťažší súper ako predtým Lincoln. Slovan má kvalitu a hráčov s veľkými individuálnymi schopnosťami. Bude to pre nás veľká výzva. Chceme sa prezentovať tímovým výkonom a dokázať si, že môžeme zdolať v domácom prostredí každého súpera," vyhlásil brankár Mjällby Robin Wallinder podľa klubového fejsbuku.
Prvý zápas 3. kvalifikačného kola LM 2026/2027 Mjällby - Slovan povedie škótska rozhodcovská trojica Walsh – Connor, McFarlane, k dispozícii bude systém VAR.
Zdroj: SITA.sk - Rešpekt áno, ale nie strach. Tréner Slovana chce vyhrať vo Švédsku nad Mjällby © SITA Všetky práva vyhradené.
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