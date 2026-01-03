Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. januára 2026

Rešpekt k medzinárodnému právu a Charte OSN sa vytráca, Blanár kritizuje zásah USA vo Venezuele a varuje pred cestovaním


Tagy: Americký prezident minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

Rešpekt k dodržiavaniu medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov sa vytratil. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí



3.1.2026 (SITA.sk) -


Rešpekt k dodržiavaniu medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov sa vytratil. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na americkú vojenskú akciu vo Venezuele.

Akékoľvek vojenské akcie mimo mandát Bezpečnostnej rady OSN sú podľa neho potvrdením obrovskej erózie medzinárodných pravidiel ustanovených pri vzniku OSN po druhej svetovej vojne.

Blanár odmieta selektívny prístup k právu


„K medzinárodnému právu sa nemôže pristupovať selektívne tak, ako to niekomu vyhovuje. A toto odmietame tak, ako sme to urobili v prípade napadnutia Iraku, bombardovania Belehradu, odtrhnutia Kosova od Srbska, vojnového konfliktu na Ukrajine či humanitárnej situácie v Gaze. Očakávam spoločné stanovisko za EÚ 27 v priebehu soboty, ktoré mi avizovala vysoká predstaviteľka Kaja Kallasová.“ vyjadril sa Blanár.

Zároveň dodal, že situáciu vo Venezuele slovenské ministerstvo zahraničných vecí podrobne monitoruje. „Komunikoval som s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou o telefonáte s americkým ministrom zahraničných veci Marcom Rubiom, ktorý v sobotu absolvovala. Rovnako ako aj s ďalšími ministerskými kolegami,“ doplnil Blanár.

Rezort zahraničia situáciu monitoruje


V súčasnosti je v dobrovoľnom registračnom formulári ministerstva zahraničných vecí evidovaný jeden občan SR. Medzinárodné operačné krízové centrum ani Veľvyslanectvo SR v Brazílii doteraz nekontaktoval nikto so žiadosťou o pomoc alebo súčinnosť. „Občanom SR, ktorí sa nachádzajú vo Venezuele, odporúčame, aby sa riadili pokynmi bezpečnostných zložiek, nevychádzali von počas vyhláseného výnimočného stavu a ak to situácia umožní, aby čo najskôr opustili krajinu,“ usmerňuje rezort zahraničia.

Aktuálne je v platnosti 4. stupeň cestovného odporúčania – odporúčanie opustiť krajinu. Rezort diplomacie preto odporúča slovenským občanom, aby do Venezuely v žiadnom prípade necestovali, a tým, ktorí sa vo Venezuele zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné.

Najvyšší stupeň cestovného odporúčania


V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.

USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura. „Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej vodcovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol spolu so svojou manželkou zadržný a letecky vyvezený z krajiny,“ uviedol americký prezident Donald Trump na svojej sieti Truth Social s tým, že operácia sa uskutočnila v účinnosti s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.


Zdroj: SITA.sk - Rešpekt k medzinárodnému právu a Charte OSN sa vytráca, Blanár kritizuje zásah USA vo Venezuele a varuje pred cestovaním © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
