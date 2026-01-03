|
Sobota 3.1.2026
Meniny má Daniela
Denník - Správy
03. januára 2026
Zrušenie špeciálnej prokuratúry sme Únii vysvetlili ako nutný krok na odstránenie politizácie, tvrdí Susko
Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Slovensko partnerom v Európskej unii vysvetlilo ako nutný krok na odstránenie anomálie a politizácie prokuratúry, ...
3.1.2026 (SITA.sk) - Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Slovensko partnerom v Európskej unii vysvetlilo ako nutný krok na odstránenie anomálie a politizácie prokuratúry, pričom argumentovalo aj judikatúrou Súdneho dvora EÚ. V rozhovore pre SITA to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v rámci odpovede na otázku, či pretrvávajú nejaké otvorené otázky medzi SR a európskymi inštitúciami, pokiaľ ide o otázky právneho štátu a novelizácie Trestných kódexov.
Minister v tejto súvislosti zdôraznil, že téma vzťahov s Bruselom je vďačným terčom dezinformácií a tiež, že tvorba trestnej politiky je kompetenciou členských štátov.
„Európsku komisiu zaujíma jediné – ochrana finančných záujmov EÚ," vyhlásil minister spravodlivosti. Správa o právnom štáte z júla 2025 z dielne Európskej komisie bola podľa Suska v niektorých bodoch kritická, ale uznala mnohé z výhrad slovenskej strany. „Dnes neexistuje rozhodnutie o zmrazení eurofondov pre Slovensko z dôvodu porušenia princípov právneho štátu," zdôraznil Susko.
Momentálne podľa ministra slovenská strana pracuje na tom, aby vyhovela žiadosti hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruțy Kövesi o navýšenie počtu slovenských európskych prokurátorov zo šiestich na desiatich. „Vytvárame technicko-finančné podmienky/predpoklady na to, aby sme jej mohli vyhovieť. Novela Trestného zákona totiž rozšírila právomoci Európskej prokuratúry," povedal Susko.
Pokiaľ ide o otázky právneho štátu, celý mechanizmus je podľa ministra spravodlivosti nastavený ako permanentný dialóg medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, čiže aj Slovenská republika bude v tomto dialógu pokračovať.
„Oceňujem však, že aj po našich vysvetleniach a i výhradách je správa o právnom štáte, ktorú pripravuje EK, objektívnejšia ako v minulosti. Stále však máme metodologické výhrady k tvorbe správy o právnom štáte. EK však ocenila intenzitu i otvorenosť dialógu, ktorý s ňou vedieme," dodal Susko.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie špeciálnej prokuratúry sme Únii vysvetlili ako nutný krok na odstránenie politizácie, tvrdí Susko © SITA Všetky práva vyhradené.
Komisiu zaujíma jediné
Permanentný dialóg
