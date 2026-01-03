Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 3.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Daniela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. januára 2026

Zrušenie špeciálnej prokuratúry sme Únii vysvetlili ako nutný krok na odstránenie politizácie, tvrdí Susko


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Špeciálna prokuratúra

Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Slovensko partnerom v Európskej unii vysvetlilo ako nutný krok na odstránenie anomálie a politizácie prokuratúry, ...



Zdieľať
66c4477d3dac2865122545 676x451 3.1.2026 (SITA.sk) - Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Slovensko partnerom v Európskej unii vysvetlilo ako nutný krok na odstránenie anomálie a politizácie prokuratúry, pričom argumentovalo aj judikatúrou Súdneho dvora EÚ. V rozhovore pre SITA to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v rámci odpovede na otázku, či pretrvávajú nejaké otvorené otázky medzi SR a európskymi inštitúciami, pokiaľ ide o otázky právneho štátu a novelizácie Trestných kódexov.

Komisiu zaujíma jediné


Minister v tejto súvislosti zdôraznil, že téma vzťahov s Bruselom je vďačným terčom dezinformácií a tiež, že tvorba trestnej politiky je kompetenciou členských štátov.

„Európsku komisiu zaujíma jediné – ochrana finančných záujmov EÚ," vyhlásil minister spravodlivosti. Správa o právnom štáte z júla 2025 z dielne Európskej komisie bola podľa Suska v niektorých bodoch kritická, ale uznala mnohé z výhrad slovenskej strany. „Dnes neexistuje rozhodnutie o zmrazení eurofondov pre Slovensko z dôvodu porušenia princípov právneho štátu," zdôraznil Susko.

Momentálne podľa ministra slovenská strana pracuje na tom, aby vyhovela žiadosti hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruțy Kövesi o navýšenie počtu slovenských európskych prokurátorov zo šiestich na desiatich. „Vytvárame technicko-finančné podmienky/predpoklady na to, aby sme jej mohli vyhovieť. Novela Trestného zákona totiž rozšírila právomoci Európskej prokuratúry," povedal Susko.

Permanentný dialóg


Pokiaľ ide o otázky právneho štátu, celý mechanizmus je podľa ministra spravodlivosti nastavený ako permanentný dialóg medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, čiže aj Slovenská republika bude v tomto dialógu pokračovať.

„Oceňujem však, že aj po našich vysvetleniach a i výhradách je správa o právnom štáte, ktorú pripravuje EK, objektívnejšia ako v minulosti. Stále však máme metodologické výhrady k tvorbe správy o právnom štáte. EK však ocenila intenzitu i otvorenosť dialógu, ktorý s ňou vedieme," dodal Susko.


Zdroj: SITA.sk - Zrušenie špeciálnej prokuratúry sme Únii vysvetlili ako nutný krok na odstránenie politizácie, tvrdí Susko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Špeciálna prokuratúra
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Útok na nezávislý štát bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, vyhlásil Pellegrini
<< predchádzajúci článok
Rešpekt k medzinárodnému právu a Charte OSN sa vytráca, Blanár kritizuje zásah USA vo Venezuele a varuje pred cestovaním

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 