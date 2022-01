Respirátory budú povinné už aj v exteriéri, vyhláška hygienikov zavádza od 19. januára ďalšie zmeny

Lehota po prekonaní COVIDu sa neskráti

Zavádza sa režim OP+

Otvárajú sa prevádzky aj služby

Rušia sa obmedzenia kapacity

Testovanie zamestnancov raz do týždňa ostáva

17.1.2022 - Respirátory budú po novom povinné už aj v exteriéri. Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré vyšli vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 19. januára.Táto povinnosť platí, ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako dva metre alebo ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako dva metre.Hygienici zároveň informovali, že pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní COVIDu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá.„V režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami," konštatuje ÚVZ.Ten taktiež potvrdil, že sa od 19. januára zavádza sa nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok, ako sú napríklad fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie ale aj krátkodobé ubytovacie služby.„Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí," informujú hygienici.Plošne sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov, avšak len pre režim OP+, otvárajú sa aj všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb, a to pre režim OP.Rozširuje sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ. Konkrétne ide o predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok a knižnice.„Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po tretej dávke sa už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom, táto povinnosť ostáva pre osoby s dvoma dávkami vakcíny s dvojdávkovou schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou - hotely a podobné služby budú otvorené v režime OP+," upozorňuje ÚVZ.Prevádzky s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00. Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, ako aj pre prevádzky verejného stravovania sa rušia obmedzenia kapacity.Bude povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP), ruší sa povinnosť len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách. Fitness centrá budú v režime OP+, zvyšuje sa však ich maximálna kapacita na 50 osôb alebo 1 osoba na 15 štvorcových metrov.Ubytovanie pre lyžiarske a snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP.Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.