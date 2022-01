Fico poukázal na článok denníka NY Times, vraj na rovinu hovorí o výcviku ukrajinských povstalcov na Slovensku

aktualizované 17. januára 2022, 18:31



Článok v amerických novinách

Američania vraj budú mať voľný pohyb

Dôvod na schválenie referenda

Stanovisko poskytol aj rezort obrany

17.1.2022 (Webnoviny.sk) -Predstavitelia americkej administratívy podľa predsedu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica na rovinu hovoria to, čo nechce povedať minister zahraničných vecí a minister obrany.Americká strana totiž nie je viazaná komunikačným manuálom, na základe ktorého slovenská vláda klame. Informoval o tom hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.Fico v tejto súvislosti poukázal na článok amerického denníka New York (NY) Times. Predstavitelia americkej administratívy, ktorých oslovil NY Times, podľa Fica povedali, že plány na pomoc ukrajinským povstalcom môžu zahŕňať výcvik v susedných krajinách, ktoré sú súčasťou východného krídla NATO, teda Poľsko, Rumunsko a Slovensko.„Ak si zoberieme obsah zmluvy, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky v stredu, teda dva dni pred týmto článkom New York Times, z konkrétnych článkov vyplýva, že vozidlá, plavidlá, lietadlá Ozbrojených síl Spojených štátov amerických budú mať úplne voľný pohyb po území Slovenska, nikto ich nemôže zastavovať, kontrolovať, vstupovať do týchto vozidiel, plavidiel alebo lietadiel. Tak si predstavte, ako bude ľahké tu vytrénovať ukrajinského povstalca, a potom bez akýchkoľvek problémov ho presunúť na ukrajinské územie, aby tam bojoval v prípadnom konflikte,“ uviedol Fico.NY Times podľa Smeru-SD na rozdiel od slovenskej vlády povedal, v čom je účel dohody medzi vládou USA a slovenskou vládou, ktorá hovorí o amerických základniach na Slovensku a na stole je jasný dôkaz, o čo ide v prípade prítomnosti amerických vojakov na slovenskom území.Fico verí, že je to dostatočný dôvod na to, aby v utorok 18. januára poslanci schválili v národnej rade uznesenie o referende, nech sa podľa šéfa Smeru-SD ľudia na Slovensku vyslovia, či chcú základne a tréning ukrajinských povstalcov, ktorí budú bojovať v prípadnom konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou.Ministerstvo obrany popiera, že by Slovenská republika diskutovala na túto tému na bilaterálnej či na multilaterálnej úrovni.„Informácie sa teda nezakladajú na realite,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.