Respirátory FFP2 a FFP3 budú pre Slovákov dostupnejšie, štát ich oslobodil od dane

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Štát do konca apríla tohto roka zavedie nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na respirátory FFP2 a FFP3. Ide o osobné ochranné prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov.Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 , ktorú v piatok v zrýchlenom legislatívnom konaní schválil parlament. Vláda chce týmto krokom zabezpečiť lepšiu cenovú dostupnosť účinnej ochrany obyvateľstva pred ochorením COVID-19, keďže uplatňovaním nulovej sadzby DPH na uvedené respirátory očakáva zníženie ich ceny pre konečného spotrebiteľa. Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v odhadovanej výške 15,75 milióna eur.