Voľba medzi gastrolístkami a peniazmi prinesie viac slobody a menej byrokracie, tvrdí SaS

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zdobrovoľnenie stravných lístkov a umožnenie nahradiť ich finančným príspevkom na stravu prinesie viac slobody, menej byrokracie a menej poplatkov pre zamestnávateľov. Na piatkovej tlačovej besede to povedal poslanec za SaS Gastrolístky podľa neho v súčasnosti využíva približne jeden milión zamestnancov a všetci títo zamestnanci dostanú možnosť zvoliť si finančný príspevok na stravu namiesto stravných lístkov.„Odkedy Feničania vynašli peniaze, všade sa dá za ne najesť,” zdôraznil poslanec za SaS. Zamestnávatelia si podľa neho budú môcť v prechodnom období do konca tohto roka upraviť svoje zmluvné vzťahy s dodávateľmi gastrolístkov. „Po 1. januári 2022 to bude platné pre všetkých,” povedal k zdobrovoľneniu stravných lístkov.Takýto krok podľa Viskupiča prinesie pre zamestnávateľov menej administratívy. Ak sa podľa neho dve tretiny zamestnancov rozhodnú pre finančný príspevok na stravu namiesto poberania gastrolístkov, účtovníčke firmy ubudnú dve tretiny administratívnej práce.Od začiatku marca tohto roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú vo štvrtok schválil parlament. Právo výberu sa bude týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.Zároveň sa ponechávajú výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ bude podľa rezortu práce môcť upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zo strany zamestnanca. Zamestnanec bude svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov.Zamestnávatelia sa budú môcť rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka, alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.Zamestnávatelia tak dostanú priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok, dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov, prípadne zorganizovať podnikové „referendum“ o optimálnej forme stravovania u zamestnávateľa.Od marca tohto roka sa tiež zníži výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 percent na maximálne 2 percentá, čím klesnú náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.