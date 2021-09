Reštaurácia v Horskom parku podľa Valla porušuje zákon, spoločnosť sa bráni a hovorí o poškodzovaní dobrého mena

Pribudla aj nadstavba

Mesto s nimi nekomunikovalo

Nový plot neosadili

Mesto postupuje cestou právnych sporov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Reštaurácia v Horskom parku sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam primátora Bratislavy Matúša Valla. Ten začiatkom týždňa na sociálnej sieti uviedol, že majiteľ a prevádzkovateľ reštaurácie porušuje zákon a vlastnícke práva mesta, preto má mesto v úmysle domáhať sa svojich práv na príslušných orgánoch.„Spoločnosť Sapori Italiani, ako prevádzkovateľ reštaurácie Da Andrea na Majakovského ulici, a tiež vlastník nehnuteľnosti spoločnosť Murman green, sa ohradzujeme voči škandalóznym, nepravdivým, zavádzajúcim a tendenčným vyjadreniam prezentovaným na sociálnej sieti primátorom Bratislavy Matúšom Vallom vo vzťahu k tomuto areálu," uvádzajú vo svojom vyjadrení.Primátor vo svojom príspevku uviedol, že spoločnosť si neoprávnene ohradila mestský pozemok. „Pozemky, kde podnikajú, rovnako ako samotný Horský park, patria mestu. Aj preto sme už v roku 2020 odstránili plot, ktorý delil park od priestoru v okolí budovy, aby sme tento mestský pozemok sprístupnili verejnosti. Dnes je tu plot opäť. Osadil ho majiteľ stavby, ktorá je rovnako ako jeho plot postavená na mestských pozemkoch," uviedol Vallo.Zároveň dodal, že tento rok pribudla v areáli, opäť na mestskom pozemku, nadstavba, v ktorej sa prevádzkuje reštaurácia. „Máme podozrenie, že táto nadstavba nedisponuje potrebnými povoleniami a môže teda ísť o čiernu stavbu," dodal primátor na sociálnej sieti.Prevádzkovateľ reštaurácie tvrdí, že na poslednom spoločnom stretnutí na bratislavskom magistráte 26. júla si dohodli ďalší postup, avšak mesto s nimi odvtedy nekomunikovalo.„Za posledné mesiace je naša spoločnosť pod negatívnym tlakom niektorých jednotlivcov a Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a niektorých médií, ktoré poškodzujú dobré meno pána Andrea Ena. Preto sme si od prenajímateľa, spoločnosti Murman green, vyžiadali dôkazy a dokumenty k vlastníckym vzťahom k tomuto areálu," uvádza.Sapori Italiani si myslí, že hlavné mesto protiprávne odstránilo plot, ktorý bol na mieste vybudovaný v zmysle platných právnych predpisov v 70. rokoch minulého storočia. „Len pre ozrejmenie uvádzame, že výstavba takéhoto oplotenia bola podmienkou kompetentných orgánov pre výstavbu ostatných stavebných objektov v tomto areáli, a to dávno pred tým než hlavné mesto nadobudlo do vlastníctva dotknuté pozemky," konštatuje spoločnosť.Zároveň dodáva, že neosadili nový plot, ale len opravili protiprávne poškodené oplotenie, ktoré na rovnakom mieste stojí desiatky rokov a ktoré nadobudli do vlastníctva spolu s ostatnými stavebnými objektmi v areáli.Spoločnosť rovnako odmieta tvrdenie mesta, že tento rok pribudla na pozemku nadstavba. „Od nadobudnutia stavieb v tomto areáli v januári tohto roka, sme nerealizovali žiadnu výstavbu a preto dôrazne popierame, že by tam bola z našej strany alebo zo strany našich nájomcov akákoľvek čierna stavba" ohradila sa spoločnosť.Zároveň odsúdila vyjadrenia primátora o podozrení na plánovanie ďalšej výstavy v areáli v Horskom parku. „Znova opakujeme to, čo sme aj v minulosti deklarovali voči hlavnému mestu, a teda že neplánujeme akúkoľvek výstavbu ani realizáciu bytového domu a naším záujmom je poskytnúť plnohodnotný a kvalitný priestor na Majakovského 9 pre všetkých Bratislavčanov," dodala.Podľa prevádzkovateľa reštaurácie si hlavné mesto prispôsobuje faktický a právny stav podľa toho ako mu to v danom čase vyhovuje. „Mrzí nás, že namiesto hľadania riešenia v prospech širokej verejnosti a všetkých Bratislavčanov sa mesto rozhodlo postupovať cestou súdnych sporov, právnych naťahovačiek a osobných útokov. Preto aj touto cestou vyzývame hlavné mesto, aby predložilo vlastný návrh usporiadania vzťahov k areálu Majakovského 9 tak, aby bol prijateľný pre všetkých zúčastnených a zároveň aby tento areál mohol slúžiť občanom a návštevníkom Bratislavy," uzavrel.