Reštaurácie a gastro prevádzky majú povolené otvoriť interiéry, musia však obmedziť kapacitu na 50 percent

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia v gastronomickom sektore môžu otvoriť interiéry svojich prevádzok pre verejnosť od pondelka 3. januára. Ich kapacita môže byť obsadená najviac do 50 percent. Do reštaurácií a iných stravovacích zariadení sa podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR dostanú len očkované osoby a tie, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali. Informovala o tom hovorkyňa úradu Daša Račková.Maximálna kapacita sa netýka závodných, školských a podobných jedální. Zákazníci môžu jedlo alebo nápoje konzumovať len posediačky, aby bol zabezpečený kontrolovaný rozostup osôb. Za jedným stolom môžu sedieť najviac štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Prevádzkari musia zabezpečiť dvojmetrové rozostupy medzi stolmi.„Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou,“ uviedla Račková.